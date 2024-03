El director Denis Villeneuve tenía la misión de adaptar Dune , una de las obras de ciencia ficción más emblemáticas de la cultura popular, y vaya que lo consigue con esta segunda cinta que cierra un primer arco de venganza/aceptación de nuestro personaje principal en un evento cinematográfico que no se veía desde el Señor de los Anillos. Esta cinta es, sin duda, una de las más importantes de la cinematografía mundial y si las cosas van bien, tendremos una nueva trilogía como joya del séptimo arte.

Paul Atreides (Timothée Chalamet) se convierte en el mesías fabricado para un pueblo al que se le implantó una idea de esperanza que para muchos tiene objetivos manipuladores. A primera vista parece una crítica no tan sutil a las religiones mesiánicas y, sin embargo, las acciones de Paul, predestinadas o no, terminan por levantar a todo un mundo en contra de un imperio intergaláctico adicto a su principal recurso natural. Frank Herbert no se dejó nada para sí respecto a las referencias a nuestra historia universal.

Luego de una primera entrega que consigue introducirnos de manera coherente en el universo de Dune, Villeneuve resuelve los cabos sueltos en esta segunda cinta que llega con más acción y un despliegue audiovisual espectacular, dejándonos con ganas de más. Ver este segundo capítulo y pensar en que así se sintieron los espectadores de El Imperio Contraataca es la razón por la que el cine es más que simple entretenimiento.

En todos estos años hemos tenido grandes películas que sobresalen en el aspecto técnico, otras que consiguen desarrollar una gran historia y construcción épica y unas cuantas que se alejan del aspecto de producto comercial y se centran en mostrar el arte del cine. Sin embargo, son muy pocas las películas que consiguen tener estos tres atributos al mismo tiempo y hasta el momento Dune se ha ganado esa distinción.

La construcción de Paul Atreides como el elegido a la par de su conflicto por lo que considera es un destino falso, pasando por la gente que cree en él y los que dudan de su grandeza, las jugadas tipo “juego de tronos” de su madre (Rebecca Ferguson) para que todo encaje en el ascenso de su hijo, y la presencia clave de Chani (Zendaya), todo en esta cinta está colocado para que el espectador se sumerja en la trama y conecte con los personajes. A esto se suma las magistrales actuaciones de un ramillete de actores nuevos junto a ya consagrados como Christopher Walken, Stellan Skarsgård, Josh Brolin o Javier Bardem, perfectamente amalgamados en una cinta que, en definitiva, logra conquistar al espectador.

Hágase un favor y vaya a ver Dune 2, en IMAX de ser posible.





DATOS

Dune está basada en la obra de Frank Herbert, autor de seis libros sobre este universo. Tras su muerte en 1986, su hijo, Brian Herbert, continuó el legado con doce libros más hasta el momento.

está basada en la obra de Frank Herbert, autor de seis libros sobre este universo. Tras su muerte en 1986, su hijo, Brian Herbert, continuó el legado con doce libros más hasta el momento. Denis Villeneuve adapta los dos primeros libros de Frank Herbert, Dune (1965) y El mesías de Dune (1969), por lo que se espera la adaptación del siguiente libro: Hijos de Dune (1976).

(1965) y (1969), por lo que se espera la adaptación del siguiente libro: Hijos de Dune (1976). Dune ya ha sido adaptada en una película dirigida por David Lynch en 1984 y tuvo dos miniseries para televisión en 2000 y 2003 respectivamente.





