Es casi imposible imaginarse en ver a otros actores protagonizar a los personajes más icónicos del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero antes de que el estudio sea liderado por Kevin Feige, algunos actores quienes gozan de gran popularidad en la actualidad fueron rechazados por Marvel para interpretar algún papel.

No solo Marvel Studios rechazó a actores conocidos para protagonizar a un personaje basado en la ‘Casa de las Ideas’, sino estudios como 20th Century Fox, ahora llamado 20th Century Studios tras la compra por parte de Disney con los X-Men.

Empezamos con los actores de ‘Strangers Things’, donde la famosa ‘Once’, protagonizado por Millie Bobby Brown y Joseph Quinn, quien interpretó a ‘Eddie Munson’, también hicieron casting para protagonizar a personajes de Marvel.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown y Dafne Keen

La actriz Millie Bobby Brown saltó a la fama con ‘Stranger Things’ interpretando a ‘Once’, y hasta la fecha, ya fomró parte de dos entregas de Warner Bros. La primera En ‘Godzilla’, ‘Godzilla: Kings of the Monsters’ y ‘Godzilla Vs. Kong’, como también de la hermana menor de Sherlock Holmes, ‘Enola Holmes’.

Bobby Brown intentó probar suerte también en Marvel haciendo casting para interpretar a X-23, quien sería la hija de Wolverine de Hugh Jackman en la película de ‘Logan’. Finalmente, la española Dafne Keen fue la elegida para el papel.

Jim Sturgess

Jim Sturgess y Chris Pratt

El intérprete de One Day (Siempre el mismo día) fue uno de los actores que hicieron casting para protagonizar a Peter Quill/Star-Lord en el Universo Cinematográfico de Marvel, para la trilogía de ‘Guardianes de la Galaxia’. Asimismo, Chris Pratt fue seleccionado para darle vida al personaje, a pesar de que Sturgess haya avanzado bastante en el proceso de casting, inclusive llegó a probarse el traje de ‘Star-Lord’.

“Llegué mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado que podría. A medida que vas avanzando más y más te vas preocupando más. La competitividad que hay en ti empieza a aparecer. Me sorprendió haber llegado tan lejos”, contó Sturgess en MTV.

Joseph Quinn

Joseph Quinn y Spider-Man

Joseph Quinn fue el actor que se ganó el corazón de los fans de ‘Stranger Things’ dando vida al metalero y Dungeon Master Eddie Munson en la cuarta temporada de la serie de Netflix. Asimismo, mucho antes de conseguir este papel, el actor probó suerte en Marvel Studios al realizar el casting de Peter Parker/Spider-Man.

El actor reveló este dato con Buzzfeed, afirmando que sigue esperando que le respondan en son de broma. Como se sabe, Tom Holland fue el actor en conseguir el papel.

John Krasinski

John Krasinski y Chris Evans

Uno de ellos es John Krasinski, el actor que protagonizó ‘Un lugar tranquilo’ hizo casting para ser Steve Rogers/Capitán América, pero fue Chris Evans el elegido.

Aunque la suerte le llegó a Krasinski al interpretar a Reed Richards/Mr. Fantástico en ‘Doctor Strange: Multiverse of Madness’ siendo uno de los actores que tuvieron nuevamente la chance de interpretar a un personaje de Marvel Studios después de ser rechazados.

Alison Brie

Alison Brie y Emily VanCamp

La actriz de ‘Community’ y ‘GLOW’, Alison Brie, confirmó en EW que participo en varios procesos de selección en Marvel.

“Hice ‘castings’ en Marvel un millón de veces para papeles con solo tres líneas de diálogo… Y te quedas ahí, rogándoles. Me encantaría conseguirlo”, contó.

Sin contar más detalles, una de las grandes apuestas es que se presentó al proceso de selección para dar vida a Sharon Carter, papel de Emily VanCamp en el UCM.

Asa Butterfield

Asa Butterfield y Tom Holland

Asa Butterfield, el actor que protagoniza a ‘Otis’ en ‘Sex Education’, fue uno de los principales contrincantes de Tom Holland para conseguir el papel de Peter Parker/Spider-Man.

“De vez en cuando aparece un papel y un guion que realmente quieres, pones todo tu empeño y alma y no puedes. Es difícil, pero a menudo algo mejor viene después. Es el caso de Spider-Man. Terminé recibiendo Sex Education más tarde y no pude hacer ambas cosas al mismo tiempo”, dijo Butterfield en Collider.

Glenn Howerton

Glenn Howerton y Chris Pratt

El actor de ‘Colgados en Filadelfia’, Glenn Howerton, se presentó al proceso de selección para ser Peter Quill/Star-Lord. Pero como se sabe, Chris Pratt fue elegido para protagonizar al lider de ‘Guardianes de la Galaxia’.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet y Tom Holland

El papel de Peter Parker/Spider-Man es uno de los más codiciados por los jovenes actores de Hollywood y Timothée Chalamet también hizo casting para darle vida en el UCM.

Sin embargo, Chalamet confesó que sabía que no iba a ser seleccionado tan pronto terminó su prueba. “Leí el texto dos veces y salí sudando y con pánico. Llamé a mi agente y le dije que quería ir y hacerlo de nuevo”, contó en Los Angeles Film Critics Association Awards. Finalmente, Tom Holland consiguió el papel.

Ryan Phillippe

Ryan Phillippe y Chris Evans

Ryan Phillippe, actor de ‘Crueles intenciones’ y ‘Sé lo que hicisteis el último verano’ también fue rechazado por Marvel Studios de cara a hacerse con el papel de Steve Rogers/Capitán América, papel que terminó en manos de Chris Evans.

“Me hubiese encantado hacerlo, pero no me querían. Me reuní con ellos y estaba dentro -especialmente al tener un hijo de seis años- y pensé que sería algo increíble de hacer... Pero no ocurrió.”, indicó Ryan Phillippe en entrevista con Screen Rant en 2010.