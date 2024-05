A través de un comunicado, el Consulado General de Perú en Santiago de Chile confirmó el hallazgo de Pierina Ludeña Guevara, una joven estudiante y madre peruana que fue reportada como desaparecida el pasado 11 de abril tras solicitar un taxi mediante una aplicación móvil para regresar a casa desde un hospital ubicado en Chorrillos.

“Es importante destacar que, tan pronto como las autoridades chilenas informaron sobre la ubicación de nuestra compatriota, el cónsul del Perú en Santiago de Chile, Zósimo Morillo, se dirigió a la sede policial para dialogar con la connacional y ofrecer ayuda en el marco de sus competencias”, se lee en el escrito.

También se señala que “se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Relaciones de Exteriores del Perú y se gestionó la adquisición de un pasaje aéreo para la señorita Pierina Ludeña”.

Se confirman las sospechas sobre su paradero:

El pasado 20 de abril, la familia de Pierina informó que según su certificado de movimiento migratorio, la joven había salido del país con destino a Chile el día siguiente de su desaparición.

Este hallazgo dejó sorprendidos a sus seres queridos, ya que descartaron la posibilidad de que haya abandonado voluntariamente a su pequeño hijo y sus estudios de enfermería.

Denunciaron secuestro

La madre de Pierina, Cloidith Guevara, recibió un mensaje en el que la joven afirmaba estar secuestrada por lo que no podía regresar.

“Mamita me tienen secuestrada. Si yo regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso seguía las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, ma, pero si digo te matan y a mi hijo. Fue mi culpa mamá”, leyó su expareja el mensaje que dejó Pierina a su madre.

Ante esta situación, Cloidith Guevara señaló que viajaría a Chile en busca de pistas que puedan llevar al paradero de su hija.

