Encontrar el auto perfecto suele ser algo complicado, en especial si es la primera vez. Además, eso conlleva mucha responsabilidad, no solo se trata de escoger el más barato, el más lujoso, o el más moderno. Es por ello que hay algunos puntos a considerar antes de invertir en un vehículo.

En ese sentido, la reconocida empresa automovilística Suzuki ha brindado algunas recomendaciones sobre la compra del primer auto. Teniendo como punto de partida las necesidades de cada usuario, ya que a partir de ello se podrá conocer el tipo de vehículo que deberías comprar.

Lo principal es determinar cuáles son tus necesidades principales al manejar. Muchas personas requieren del auto para transportar bienes o personas, por lo que deben considerar modelos multipropósito como el Suzuki Ertiga. Sin embargo, en la mayoría de los casos de conductores jóvenes, un auto con personalidad, citadino, con alto rendimiento y bajo consumo.

Luego, revisa tu presupuesto de compra y mantenimiento del vehículo. Un auto es un activo valioso, que requiere de constante inversión, por esta razón, los expertos de Suzuki recomiendan ver la capacidad del motor y que su estructura este desarrollada para que mejore su eficiencia con el pasar del tiempo, reduciendo así significativamente los gastos que se generan al conducir.

Por otro lado, la seguridad es primero. Sabemos que todos los vehículos tienen ciertos requisitos de seguridad mínimos exigidos por ley: cinturones de seguridad, airbags, sistema de frenos, etc. En esa línea, Suzuki recomienda comprar modelos que ofrezcan esa protección.

Finalmente, si eres un conductor joven y no estás acostumbrado a manejar en la ciudad, no dudes en refrescar tu conocimiento y practicar un poco más con la ayuda de un experto. Muchas veces aprobar el examen de la licencia no es suficiente preparación para una ciudad tan dinámica como Lima.