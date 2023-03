Las noticias internacionales que han puesto en duda la legitimidad de Dina Boluarte, sobre todo por las muertes registradas durante las protestas de diciembre y enero último, ha obligado al gobierno a realizar una campaña mediática internacional para limpiar la imagen de la mandataria.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Embajada peruana contrató a la consultora Patriot Strategies LLC para cumplir esa función.

Contrato se firmó el pasado 28 de octubre.

La firma del contrato –al que accedió Perú21– fue el 28 de febrero, mes en el que la canciller Ana Cecilia Gervasi dijo en entrevista con el prestigioso diario The New York Times que la gestión de Boluarte no tenía evidencias de que las manifestaciones fueron impulsadas por organizaciones criminales.

Esa declaración contradijo el discurso de Boluarte, y pese a que Gervasi intentó aclarar luego que las investigaciones revelarían esas pruebas, se instaló la preocupación por vulneraciones de derechos humanos.

En el contrato figuran las firmas de Irving Jaime Lizárraga, por parte de la Embajada, y George Seymore, por el lado de Patriot.

El acuerdo –que estará vigente del 1 al 29 de marzo con posibilidad de renovación– habilita a Patriot a elaborar planes de crisis y a difundir mensajes en favor del gobierno peruano ante el Congreso de EE.UU., la Casa Blanca, instituciones académicas, ONG y grupos de expertos, la comunidad empresarial y los medios. En otras palabras, hacer lobby.

“Patriot trabajará con la Embajada del Perú el desarrollo y la implementación de la estrategia: plan e implementación de campaña comunicativa para difundir los argumentos que respalden las relaciones bilaterales de manera formal e informal”, se lee en el documento.

La Embajada pagó US$40,000 por estos servicios y otros US$15,000 para cubrir gastos de representación, que incluye el uso de documentos, viajes, producción de videos, alquiler de equipos, entre otros.

Este diario conoció que el gobierno peruano ha realizado similar despliegue en Bélgica, país que alberga a las instituciones de la Unión Europea.

La mandataria quiere fortalecer así una imagen a largo plazo, quizás pensando en quedarse hasta el 2026.

Tenga en cuenta

-Desde Cancillería confirmaron a este diario que la contratación de la empresa en EE.UU. “cumple un fin específico de relacionamiento y promoción de la imagen” del Perú.

-“Se trata de mostrar una imagen del Perú ante las distorsiones que se presentan, hay medios críticos que distorsionan la realidad”, indicaron las fuentes. Asimismo, señalaron que en Europa “se está haciendo un esfuerzo similar”.

