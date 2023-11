Infamous Astra hizo historia en Santiago 2023 al consagrarse como las primeras campeonas panamericanas de Dota 2 femenino. Pero no es suficiente y van por más. Lideradas por Judith Polo ‘Dae’, el equipo peruano lo conforman las talentosas Josselyn Abusabal ‘Sky’, Vanesa Cahuana ‘Azumi’, Fanny Chuquimamani ‘Bambú’ y Wendy Arias ‘Lovely’, y ahora apuntan a The Riyadh en Arabia Saudita, uno de los torneos de Dota 2 más importantes del gaming profesional en el mundo.

Precisamente, conversamos con la capitana del equipo, quien nos cuenta más sobre este videojuego, en el cual el Perú ya es potencia a nivel sudamericano.

¿Cómo empiezas en Dota 2?

Inicié en 2015, por diversión más que todo; luego exploré páginas de Dota y encontré una que reunía solo chicas. Yo no sabía que había chicas que jugaban. Me sentía rara porque hasta ese momento no conocía a ninguna. Ahí tomé algo más de responsabilidad, ya no tanto como una distracción, aprendiendo a jugar más de forma competitiva, aunque sea a nivel amateur.

¿Así empezó el camino para ser profesional?

A partir de 2018, empiezo en el competitivo, cuando me llaman para el Minas Club, de Brasil. Fui a Sao Paulo a participar en un torneo organizado por el mismo Valve (la empresa dueña de Dota 2). La comunidad brasileña sí tenía ya en ese tiempo muchas chicas en la comunidad gamer; mis compañeras eran tres brasileñas y una argentina. Salimos ganadoras.

¿Cómo asumiste ese cambio?

Para jugar profesionalmente, muchos no lo creen, hay que leer bastante y generar estrategias. Es un juego estratégico de dos equipos de cinco jugadores. Si bien el objetivo es destruir la estructura principal del enemigo, la creación de estrategias para sacar ventaja al otro equipo es definitoria, cada uno en su rol. La coordinación del equipo es vital para ganar una partida.

Lo reflejaron en los Panamericanos.

Estábamos muy nerviosas; yo en particular me desconcentré por momentos. En parte porque viajé a Chile sin jugar un mes por motivos de salud; es más, yo ya no iba a viajar, pero me recuperé a tiempo, aunque estuve todo ese tiempo sin jugar. Una se oxida, pero tenía muchas ganas de ir. Al final conseguimos el oro.

Qué gran momento.

Es un honor, muy lindo, un logro que me hace sentir contenta. Tenemos como equipo un nivel destacable y eso me ayuda a seguir en este camino, porque nosotras somos el primer peldaño para que otras chicas ingresen al competitivo de Dota 2.

¿Cómo tomaron en casa el oro?

Mi familia estuvo viendo los juegos; no entienden mucho de dota, pero mis primos que son un poco más jóvenes les explicaban. Mi mamá me felicitó, junto a toda mi familia, me llamaron y ahora ya no piensan que es una pérdida de tiempo; siento que ya me reconocen más.

Dae, flamante campeona panamericana de Dota 2 en Santiago 2023. Foto: Martín Páucar

¿Cómo ves el nivel de Perú?

Al menos en Sudamérica, somos potencia. Desde las medallas hasta el nivel de juego, estamos destacando.

¿Cómo es tu entrenamiento de cara a The Riyadh?

Ahora que volví a jugar Dota, entrenamos de 6 a 10 p.m. En las mañanas juego sola y practico por mi cuenta. Después del almuerzo hago otras actividades ajenas a los videojuegos, porque es bueno desconectarse cada tanto, es necesario. Darte una pausa es mucho mejor para la salud física y mental.

Cambió tu rutina.

Tuve que dejar de trabajar, porque el cansancio hace que mi nivel disminuya y se nota, al menos para mí. Las demás chicas lo llevan muy bien con sus estudios, aunque sí han tenido que hacer algunos sacrificios por el equipo; lo valoro mucho. Es por eso mismo que le ponemos mucho empeño, mínimo cuatro horas de práctica en equipo; individualmente cada una se prepara dependiendo de sus horarios junto a un equipo de coach que tenemos, aprendiendo y perfeccionando estrategias.

¿Has tenido malas experiencias con la comunidad en el juego?

Sí, en 2019 más o menos. Estaba ganando mi línea en una partida y pedí ayuda, pero, cuando escucharon mi voz, me empezaron a insultar. Solo uno me defendió y pedía que se callaran a los otros tres, pero estos me estaban odiando sin ninguna razón, solo por ser una chica. Gané la partida, pero se me salieron las lágrimas en todo el juego. Ahora ha cambiado mucho, escuchan mi voz en el juego y no pasa nada. Hubo un avance en este tema del machismo, aunque nunca falta algún irrespetuoso. La comunidad femenina ha crecido.

¿Qué es el Dota para ti?

Es como una segunda vida, le he entregado tanta pasión y me ha dado tanta emoción y satisfacción. Siento que soy otra cuando estoy jugando, me encanta.

Infamous Astra representó a Perú en los Panamericanos de Dota 2.

¿Cómo ves tu futuro en el Dota?

Me gustaría seguir jugando con ellas (Infamous Astra) y conseguir muchos más triunfos. Algo que me gusta también es hablar del juego y quisiera ser analista y panelista, para comentar en partidas profesionales, hacer predicciones, explicaciones sobre el juego en la prepartida.

¿Qué se viene después de The Riyadh?

Dejaré mi trabajo en pausa, porque se vienen otros torneos, en Río de Janeiro, en París y en Tokio. Hay varios objetivos planeados para 2024 y pienso dedicarme al juego mientras haya torneos de esa escala y así representar bien a Perú con Infamous Astra.





AUTOFICHA

• “Mi nick ‘Dae’ nace de un anagrama del nombre de mi hermano Gabriel para otro videojuego hace varios años. Junto a él lo pensamos y me propuso Gaela, pero ya estaba utilizado. Entonces optamos por Daela; con el tiempo quedó en ‘Dae’, que uso hasta el momento”.

• “Al principio mi familia no tomó muy bien el tema de dedicarme a los videojuegos. Pensaban que era una pérdida de tiempo o que no me iba a dar nada, lo usual. Terminé de estudiar Ingeniería Industrial, pero no dejé el juego. Esto al final me llevó a Infamous Astra”.

• “El objetivo del equipo era llegar a The Riyadh; lo de los Panamericanos llegó en el camino y casi no participamos. Hubo problemas por el tema de los uniformes. Lo único que nos faltaba para competir en Santiago 2023. Pero se logró, aunque no de nuestras tallas (risas), pero se consiguió y logramos el oro”.