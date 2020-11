Por décadas las personas se han esforzado en desarrollar las dietas más efectivas para bajar de peso. Millones de personas al rededor del mundo, tratan nuevos regímenes para cuidar la salud o la estética. La nutricionista Sylvia Rodríguez, fundadora de Healthy Pleasure, cuenta cuáles son los pros y contras de las dietas más populares de los últimos tiempos.

Dieta Paleolítica

Esta dieta trata de replicar las opciones alimenticias de hace 2,5 millones de años. Carne magra, pescado, frutas, vegetales, frutos secos y semillas.

Pros: Se logra una reducción de peso debido a que las opciones no son ricas en carbohidratos.

Contra: El exceso de carne de animal puede suponer riesgo de algunas enfermedades crónicas.

Dieta Cetogénica

Esta dieta da la cantidad y proporción de grasa que se consume en el día en comparación con la cantidad de carbohidratos y proteína.

Pros: Rápidos efectos de pérdida de peso y mejora los niveles de azúcar en la sangre.

Contras: Es muy restrictiva porque te prohíbe el consumo de un grupo alimenticio tan importante como los carbohidratos.

Ayuno Intermitente

Esta técnica no es una dieta per se, si no un patrón alimenticio que restringe los tiempos de comida. El más conocido es el de 16:8, donde sólo puedes comer durante 8 horas y estar en ayuno por 16.

Pros: Para los que buscan bajar de peso, es sencillo reducir el consumo calórico y llevar la cuenta. El resultado solo se da si hay un déficit calórico.

Contras: No hay suficientes estudios que respalden este hábito.

Al final, debemos elegir la dieta que más se acomode a nuestras necesidades y nuestro estilo de vida. Lo importante con cualquier régimen es mantener la disciplina y no romper la dieta. Sólo ahí podrás encontrar los resultados que deseas. Para conocer más sobre estas dietas y sobre alimentación en general, puedes ingresar a https://healthypleasure.pe/

Y lo más importante: consulte a un experto.

