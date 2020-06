"Buenas tardes, Sr. Migoya:Una consulta. ¿Cuando una mujer se hace reducción de busto, se pierde la sensibilidad? Al menos ese es mi caso: me he operado hace 4 años aprox. y he perdido en un 70% la sensibilidad de los senos, y por ende no disfruto el sexo como antes.¿Hay algo que se pueda hacer o solo resignación?Gracias y saludos". Cecilia

Hola, Cecilia:Tu caso es más común de lo habitual y abundan las consultas de este jaez en todos los consultorios sexuales.

Si la operación se realizó mediante modalidad de "injerto libre de pezón" (el pezón y la areola son desprendidos y vueltos a coser sobre el seno intervenido y reducido), resulta normal esa pérdida de sensibilidad, especialmente en el propio pezón, que ni siente tanto ni se pone erecto al 100%, como en su condición natural.

Si no se te aplicó ese método, aún hay riesgo de pérdida de sensibilidad: aunque muchos cirujanos plásticos cualificados afirman que solo afecta a un porcentaje mínimo de pacientes (variando en sus cifras de un 5% a un 15%) y que los nervios de los pezones deben preservarse durante la intervención, también es cierto que los nervios de esa zona mamaria pueden ser dañados fácilmente, sobre todo si hay que retirar un exceso de tejido: a mayor reducción, más riesgo.

En general, es aconsejable pues que esa operación sea realizada por razones de salud, en caso de mujeres con pechos demasiado voluminosos y pesados que puedan dañar su columna o el cuello.

En tu caso, Cecilia, tras cuatro años es probable que nunca vuelva esa sensibilidad perdida. ¿Soluciones? Convence a tu pareja para que explore en ti hasta hallar nuevas zonas de placer que te compensen con creces.

DATOS

En 1971, el Hospital de Odstock (Salisbury, Gran Bretaña) experimentó con 23 pacientes: el 82% recuperó su sensibilidad, entre 2 y 12 meses después. Los porcentajes han mejorado desde entonces.

El cirujano plástico Darryl J. Blinski afirma que siempre hay un riesgo de pérdida de sensibilidad en la reducción de senos: "Si la paciente quiere una garantía al 100%, no debe operarse".