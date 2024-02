En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer (04 de febrero), el Semáforo Oncológico alertó que desde mediados del año pasado no se tiene conocimiento sobre el cumplimiento de más disposiciones de la Ley del Cáncer que alcanzará en agosto tres años de promulgada y a fines de marzo, dos de reglamentada.

“En junio de 2023 tuvimos una reunión con todas las entidades responsables de implementar el reglamento y fue la única vez que pudimos estar en un mismo lugar: sociedad civil, Minsa, INEN, Digemid, INS, Cenares, Fissal y Renetsa con el único objetivo de que presenten sus avances. Creemos que este tipo de encuentros deberían darse tres veces al año mínimo”, comentó Indyra Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia.

A pesar del tiempo transcurrido, solo se han cumplido siete disposiciones de un total de 16. Algunas de ellas, como la segunda, que trata sobre la gestión de la Red Oncológica Nacional para la descentralización de la atención, tendrá a fines de mayo dos años fuera del plazo que estableció el reglamento para su cumplimiento a cargo del Minsa y el INEN, que no se ponen de acuerdo sobre un documento que continúa siendo debatido entre ambas instituciones.





LEY Nº 31870 QUE MODIFICÓ LA LEY NACIONAL DEL CÁNCER





A las dificultades para conseguir consensos entre los actores involucrados se sumó que en setiembre del año pasado el Congreso promulgó por insistencia una ley observada por el ejecutivo que modificó la ley original en cuatro artículos y dos disposiciones complementarias finales y que ponía al INEN como conductor de la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer en lugar del Minsa.

Además, dictó que se cambie en 30 días el reglamento original que tardó siete meses en ser elaborado, algo que hasta el momento no se ha realizado. El Semáforo Oncológico supone que esta pueda ser una de las razones por las que luego de la promulgación de la ley 31870 se dejaron de recibir reportes de avances en el cumplimiento de las disposiciones faltantes.

“Temíamos que la modificatoria retrase la implementación de la ley. Pedimos que se nos exponga y explique cómo se viene trabajando en todo lo pendiente. No queremos pensar que las entidades van a esperar a tener el nuevo reglamento para retomar el trabajo de sacar adelante las disposiciones. Todo debe ir a la par. La vida de los pacientes no aguanta tanta burocracia. Sabemos que hay un preproyecto de reglamento listo. Invocamos a los responsables a ponerse de acuerdo en bien de los peruanos con cáncer”, enfatizó Susana Wong, vocera del Semáforo Oncológico y directora de Lazo Rosado Perú.

No obstante, no todo es negativo, el Semáforo Oncológico reconoce que se ha avanzado en la lucha contra la enfermedad, aunque la norma no se encuentre totalmente implementada. Por ejemplo, se logró por segundo año consecutivo contar con un presupuesto que supera los mil millones de soles, la vacunación contra el VPH que incluye a niños varones en edad escolar registra cifras positivas en todo el país y se ha realizado la compra de tomógrafos de 128 cortes y mamógrafos digitales 2D que vienen siendo instalados en Lima y provincias.

Además, algunos nosocomios públicos vienen ampliando la cantidad de camas para pacientes con cáncer. Todo esto no hubiera sido posible, si no fuera por una norma que así lo promueve. Sin embargo, para las asociaciones que integran el Semáforo Oncológico y que impulsaron la ley desde su concepción en 2020, nadie merece solo la mitad de los beneficios de una ley.





