El 10 de agosto de 2021 se promulgó la Ley Nacional del Cáncer (Ley N.° 31336) pero recién fue publicada casi ocho meses después, el 30 de marzo de 2022. Su principal objetivo es garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan.

Sobre esta Ley, de las 16 disposiciones existentes, tres de ellas (2, 5 y 7) tienen responsabilidad compartida el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Lo más esperado es la implementación de la Red Oncológica, declarada incluso de interés nacional por el Congreso de la República.

“La Red Oncológica está entrampada, es un documento técnico, y la tarea de este documento técnico la tienen el Minsa y el INEN. Y desde el año pasado, ese documento está que rebota del Minsa al INEN, y del INEN al Minsa”, dijo a Perú21 Indyra Oropeza, vocera de Semáforo Oncológico.

¿Qué responde el INEN frente a esto? “La implementación de esa Red es nuestra, para eso se necesitan pasos previos que son los documentos de gestión, el plan, etcétera. Nosotros hemos cumplido con el plazo de tiempo, hemos dado los documentos técnicos, pero tiene que pasar por las diferentes áreas del Minsa para ser observado, corregido y aumentado. El documento no sale mientras no sea aprobado por ellos”, señaló el doctor Francisco Berrospi Espinoza, jefe institucional del INEN.

“Mientras no se active toda la Red Oncológica, los pacientes van a tener que seguir viniendo a Lima; es un costo que mucha gente no sabe en realidad”, añadió.

¿Y qué replica el Minsa? Víctor Palacio, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer, sostiene que la Red Oncológica Nacional funciona y tiene más de 44 establecimientos de salud “que le dan atención oncológica a todos los peruanos”.

El problema, según dejó entrever a una consulta de este diario, es la falta de ejecución del presupuesto que se les otorga a los gobiernos regionales para combatir el cáncer. “En abril de este año se les ha transferido más de 180 millones de soles para fortalecer el equipamiento y la infraestructura, para el mantenimiento y no ejecutan el presupuesto; quiere decir que hay una falta de compromiso en las regiones”, afirmó. ¿Quién controla todo esto?

DRAMA

Mientras tanto, sigue el drama de miles de pacientes que buscan una atención oportuna e inmediata para tratarse del mal. A nivel nacional se estima que hay cerca de 70 mil casos nuevos por año de cáncer en el país. De esa cantidad, 1,800 son pacientes pediátricos oncológicos que están debajo de los 19 años, del cual el 60% acude al INEN con patologías de leucemia, linfomas y tumores cerebrales en la mayoría de casos.

Hace falta una oferta más amplia y especializada. El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja no completa esa cartera, no tiene radioterapia, no tiene casos complejos, por ello migran al INEN.

“Eso explica por qué los padres y los propios niños son traídos a una institución como esta. La demanda así lo está exigiendo y por eso nos llenamos de pacientes, ya que todavía no hay desarrollo de otras facilidades”, dijo a Perú21 el doctor Gustavo Sarria Bardales, director general de la Dirección de Control del Cáncer del INEN.

María Ángeles es una pequeña niña de 7 años que vino a Lima con sus padres desde el distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, para atenderse de cáncer. En mayo de este año presentó problemas en la vista. Fue llevada a un centro de salud de la ciudad donde le dijeron que tenía que ser operada en Lima, ya que tenía un tumor en su cabecita.

La familia viajó a Lima y llegó a Huaycán en el distrito de Ate Vitarte donde se hospedaron en casa de un familiar.

Visitaron especialistas y hospitales. En más de tres meses gastaron más de 6 mil soles entre medicamentos, traslados, alimentación, etcétera. Finalmente, llegaron al INEN, donde le diagnosticaron retinoblastoma, una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos de la retina. En los últimos días, recibió su radioterapia número 27 y va en franca mejoría.

Otro caso es el de Fernando, un niño también de 7 años que padece cáncer de estómago. Su abuelo, Lázaro Turpo, se hizo cargo de él desde inicios de este año. Los padres del menor —ambos presos por el alcoholismo— lo abandonaron. En junio pasado, el pequeño empezó a tener dolores abdominales muy fuertes. Su abuelo lo llevó de emergencia al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur de Arequipa. Madrugó por la cita, espero su turno y cuando llegó a consulta le dijeron que no tenían los equipos especializados. Hasta ahora espera su referencia para venir a Lima.





Magia: “Albergamos a 32 niños”

Casa Magia es uno de los albergues más conocidos que apoya al INEN para el alojamiento de pacientes pediátricos oncológicos provenientes de provincias y que son de escasos recursos.

Esta luz de esperanza se realiza en coordinación con el área de Servicio Social del INEN para los menores que puedan ser derivados y atendidos por los 130 voluntarios. Se les brinda alimentación, educación, hospedaje y acompañamiento continuo durante todo el tiempo que demore el tratamiento. Incluso el padre de familia —quien acompaña al menor en el proceso— es parte de programas del albergue que les permite vender algunos productos y así costear algunos gastos.

Sin embargo, cuando esta etapa termina, es difícil continuar con el acompañamiento porque las familias deben regresar a su región. “Ellos tienen que regresar a su provincia y no tienen dinero para su alimentación. Un niño que estaba en quimioterapia necesita una alimentación especial”, indicó María del Carmen Velandres, administradora de Casa Magia.

Estas circunstancias demuestran que los privados tienen que hacerse cargo del tratamiento de cáncer en el Perú.





Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer: “Debemos detectarlo a tiempo”

Abordar el cáncer desde las acciones promocionales y preventivas es el principal compromiso de la Liga Contra el Cáncer desde 1950. El presidente de dicha organización, Adolfo Dammert, nos cuenta sobre la colecta nacional de este año.

¿Por qué es importante esta colecta nacional?

Nuestra misión es encontrar el cáncer a tiempo. Todos vemos y escuchamos el dolor de la gente cuando va a pedir una cita para un tratamiento en cualquier hospital. Nosotros lo que hacemos es intentar aliviar ese drama y no se vean luego con un perjuicio enorme.

¿Cómo se están organizando para este año?

Tenemos un grupo de 10 mil voluntarios que van a recorrer las calles de Lima y otros en provincias que vamos a pedir que nos ayuden con una pequeña cantidad. También tenemos cuenta en los bancos, YAPE y PLIN.

¿Fueron nominados a un premio?

La Unión Internacional para el Control del Cáncer ha convocado un concurso mundial para que todas las instituciones dedicadas a combatir esta enfermedad puedan presentar sus casos y cómo solucionan el tema. Está una institución australiana, otra inglesa y nosotros como peruanos. Así no ganemos, estar entre una de las tres instituciones más importantes del mundo en el trabajo voluntario a favor de la detección temprana de cáncer ya es el premio.





DATOS:

Según Globocan 2020, alrededor de 6 mil peruanos son diagnosticados con cáncer cada mes.

Casi 100 peruanos mueren al día por cáncer, es decir, cada hora mueren 4 personas.





