“Si alguien recibe el diagnóstico de enfermedad Parkinson, no crea que el mundo se le acaba”, responde el Dr. Nilton Custodio, director médico del Instituto Peruano de Neurociencias, sobre esta condición.

“Mi consejo es: si recibes el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, pide inmediatamente una segunda opinión por un médico especializado en movimientos anormales o un neurólogo especialista en enfermedades degenerativas, y vas a llegar rápidamente a tu convencimiento para que no esté perdiendo el tiempo en llegar dos o tres años después cuando la enfermedad ha avanzado mucho”, añade.

Sobre la alimentación, el médico recomienda muchos frutos secos y bastante fibra para evitar el estreñimiento. “Hay pacientes que dicen: no tomo las medicinas porque me causan estreñimiento, y ellos asumen que los medicamentos producen estreñimiento y no asumen que ello es un síntoma de la enfermedad”, subraya.

El Dr. Custodio considera fundamental el soporte de la familia frente a estas situaciones. “En algún momento los pacientes con enfermedad de Parkinson se deprimen al comienzo y el apoyo de la familia es muy importante, de tal manera que el soporte familiar es total desde el diagnóstico hasta la evolución de la enfermedad”, finaliza.