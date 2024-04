En los últimos días, Jorge ‘Coco’ Vallejos, uno de los cantantes de la extinta agrupación ‘La Joven Sensación’ fue vinculado a Ernesto Pimentel.

El músico, que vive en Europa desde hace algunos años, salió al frente para responder los rumores. A través de un video en sus redes sociales, ‘Coco’ descartó haber tenido alguna relación sentimental con Ernesto Pimentel.

Además, pidió al público dejar de involucrarlo en estos temas. Remarcó que es un hombre casado, con hijos y descartó ser portador del VIH.

“Soy Jorge Vallejos, conocido hace muchos años en Perú como Coco, cantante de la Joven Sensación. Quiero aclarar un tema debido a algunos comentarios en TikTok. Yo no me había enterado hasta ayer. Que están hablando cosas del señor Ernesto Pimentel y que yo tenía algo con él. Absolutamente mentira”, enfatizó.

"Yo no tengo nada que ver con absolutamente nada de esos temas. Le pido a la gente por favor que deje de hablar de mí. Yo soy una persona de familia. Tengo tres hijos, estoy casado. No tengo ninguna enfermedad, estoy sano. En mi época yo me retiré de 'La Joven Sensación' por decisiones personales, por progresar, por venir a Europa. Por favor no me conecten con esos temas", añadió visiblemente incómodo.





“Imbéciles”: Cielo Torres se indigna tras ser vinculada con madre del hijo de Ernesto Pimentel

La cantante Cielo Torres expresó su indignación en redes sociales tras recibir ataques luego de que varias personas le preguntaran sobre su presunta relación amorosa con Miluska Jácome, productora y madre del hijo de Ernesto Pimentel.

La cantante de salsa se encontraba realizando un enlace en vivo en su cuenta de TikTok cuando varias personas empezaron a escribirle mensajes homofóbicos, hecho que desató su ira.

“Bien imbéciles para escribir, pero me di cuenta de que también existen mujeres así, poner adjetivos homofóbicos, poner ‘ay qué decepción, Cielo’, ‘Ay, qué asco, Cielo’ ¿Qué les pasa? Señoras, señoritas, reaccionen, denle amor a su corazón porque algo está mal en ustedes”, dijo Cielo durante el live.

En otro momento, la intérprete de ‘Nunca es suficiente’ cuestionó a los usuarios que están pendientes de la orientación sexual de otras personas. “Ya lo dije al inicio, podría ser pansexual fácil” , señaló la artista.

Como se sabe, en redes sociales varios usuarios empezaron a vincular a Cielo Torres con Miluska Jácome debido a la cercanía entre ambas. La salsera se lució hace poco en el cumpleaños de la productora y no tiene problemas en grabarse junto a ella para sus redes sociales.





¿Quién es Miluska Jácome?

De acuerdo con el propio Ernesto Pimentel, Miluska ha sido su mejor amiga por más de 25 años.

Ambos se conocieron cuando ingresaron al programa ‘Risas y salsa’. Ella era practicante, egresada de ingeniería de sistemas, mientras que él daba sus primeras presentaciones como ‘La Chola Chabuca’.

“Como los dos éramos nuevos, encajamos bien”, contó ella en una entrevista a la revista Cosas en el 2019. En esa publicación, señaló que no era su prioridad ser madre de familia.

Gracias a su gran amistad, ambos se mudaron juntos hace más de 20 años y lo ha acompañado en los buenos y malos momentos. Es así como decidieron ser padres.

En julio del 2019, Ernesto Pimentel anunció en sus redes el nacimiento de su primer hijo junto a Miluska.

"Él será, desde hoy, el gran motivo de mi vida. Hoy ha llegado al mundo a las 33 semanas, pesando 3 kilos", sostuvo el artista.





