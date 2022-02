Luego de que el laboratorio farmacéutico Cann Farm Perú, pioneros en el sector cannabis en nuestro país, realizó la primera siembra de esta planta de uso medicinal de manera legal en Perú en octubre del 2021, uno de sus representantes comenta cómo se encuentra el cultivo hoy y sus expectativas frente al gran potencial que significan los tratamientos médicos con cannabis de uso medicinal para los peruanos.

Con la primera cosecha legal de cannabis medicinal ocurrida en nuestro país en la planta ubicada en Sayán, distrito de la provincia Huaura – Lima, se van estableciendo procesos sólidos en el cultivo que van a ir mejorando.

Si bien recién se trabaja a esta escala y los sistemas de extracción están aún a prueba, se estima que se incrementará la producción en los próximos meses. Sin embargo, como señala Andrés Vázquez, presidente de Cann Farm, “Esta decisión aún no se toma y dependerá de los resultados de esta campaña y de sus procesos de poscosecha”.

CUIDADOS NECESARIOS

Para cultivar legamente esta planta medicinal se requiere un manejo integral, en el que se prevén las plagas y enfermedades a través de buenas prácticas de limpieza, podas de ventilación, control de humedad y aplicación de foliares preventivas y sanitarias, riego y nutrición.

Por otro lado, el ciclo de cultivación y cosecha dura alrededor de 4 meses, distribuyéndose en tres fases: germinación, siendo la segunda – tercera semana en las que las semillas brotan; vegetativo, desde la semana seis o siete, en la que las plantas alcanzan su altura y vigor ideal; y floración, referente a la octava y novena semana, en la que las flores aparecen y maduran.

Se plantea que las plantaciones no se mantengan exclusivamente para el labotatorio Cann Farm, pues el principal objetivo es mejorar la salud de los peruanos

REGULACIÓN

Según indica Vázquez, se plantea que las plantaciones no se mantengan exclusivamente para el labotatorio Cann Farm, pues el principal objetivo es mejorar la salud de los peruanos. “Nosotros estamos abiertos a producir o fabricar productos terminados para marcas de otras empresas o instituciones que estén interesadas en ingresar al mercado legalmente”.

No obstante, el gran desafío en este sector a nivel nacional es hacer que los pacientes tengan acceso a estos productos legales y con la trazabilidad correspondiente.

La escasa fiscalización por parte de las entidades competentes ocasiona que la mayor parte de los productos terminados derivados del cannabis de uso medicinal que son comercializados en el Perú sean ilegales. Esto repercute en el crecimiento de empresas formales que buscan traer nuevos productos con precios más accesibles al bolsillo del peruano.

El gran desafío en este sector a nivel nacional es hacer que los pacientes tengan acceso a estos productos legales y con la trazabilidad correspondiente.

“Lamentablemente, en la actualidad, los productos con regulaciones no tienen la capacidad de competir con el mercado alternativo. Básicamente si no podemos crecer, no podemos tener mejores precios para los pacientes. Necesitamos el apoyo de las autoridades”, menciona Andrés Vázquez, presidente de Cann Farm.

PROYECCIONES

Si bien ahora su prioridad es la atención del mercado peruano, entre sus proyecciones se encuentran la exportación del cannabis de uso medicinal de forma legal en Latinoamérica y, para el 2024, Cann Farm espera abrir nuevos mercados.

