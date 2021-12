Algo que pasa con frecuencia es que en ciertas disciplinas, profesionales disfrazan de terapia lo que realmente no lo es. Esto ocurre, por ejemplo, con la fisioterapia. No es raro encontrar un fisioterapeuta que no solo no se esconde de usar la osteopatía, sino que lo usa para atraer a más clientes.

Es importante, conocer cuáles son las pseudociencias más comunes en fisioterapia y saber en qué consisten.

Según la ley 44/2003 del 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, en España, un fisioterapeuta está considerado como un profesional de la sanidad.

Rubén Tovar Ochovo, fisioterapeuta y autor del libro ‘La osteopatía, ¡vaya timo!’, dijo a Hipertextual: “Los fisioterapeutas, hasta ese momento ligados al ámbito hospitalario, sintieron que tenían que mejorar sus habilidades y competencias en terapia manual y ese hueco lo vino a rellenar la osteopatía. Nacieron las escuelas de osteopatía para formar a los fisioterapeutas, implantando un lucrativo negocio de formación con osteópatas traídos del otro lado de los Pirineos y se instauró en el imaginario colectivo de los fisioterapeutas la idea de que la osteopatía era un plus de calidad necesario para prosperar en el ámbito clínico privado”.

La pseudociencia que más se ha colado entre las técnicas de elección de los fisioterapeutas en España, es la osteopatía.

Esta es una disciplina que se basa en la manipulación física del tejido muscular y los huesos del cuerpo. No solo promete sanar determinadas lesiones, también se supone que ayuda a tratar multitud de enfermedades.

En España, no solo no se les considera profesionales sanitarios, sino que forma parte de las técnicas en revisión para ser catalogadas como pseudoterapias.

La quiropraxia es considerada también una pseudociencia. En España podemos encontrar algunos terapeutas que se definen como fisioterapeuta, osteópata y quiropráctico, aunque solo el primero es realmente una profesión sanitaria.

¿Qué hacemos para elegir un buen fisioterapeuta?

A la hora de elegir un fisioterapeuta, lo primero que debemos hacer es tener claro qué técnicas se consideran pseudociencias, teniendo eso en claro, debemos prestar atención a su página web y redes sociales, sobre todo a los reclamos publicitarios y comentarios de los usuarios.

“No suelen esconder el ejercicio de las pseudoterapias, de hecho es probable que lo ponga escrito en algún cartel en grande como algo apreciablemente positivo”, cuenta Tovar. “Ojalá con el tiempo se convierta en algo que ocultar y que tienda a desaparecer pero de momento se lucen con orgullo”.

Asimismo, señala que más que en la técnica, la importancia está en el razonamiento clínico. “Lo que diferencia sobre todo las pseudoterapias de las prácticas con evidencia científica en fisioterapia es la intención y el objetivo con el que se realizan, lo que pretenden o creen estar haciendo con sus maniobras”.

En cuanto a la posibilidad de que se nos realice algo peligroso, explica que prácticas pseudocientíficas hay muchas, pero que sean un peligro directo muy pocas.

“Hay una técnica en concreto, la manipulación articular, que compartimos fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos que puede ser potencialmente peligrosa aplicada a la columna cervical. El índice de problemas asociados es bajo pero las consecuencias pueden ser graves. Es por eso que en fisioterapia se han ido abandonando con los años las manipulaciones cervicales de alta velocidad, en detrimento de otras maniobras más seguras. En osteopatía y quiropraxia, en cambio, sí se utilizan mucho y el mayor porcentaje de eventos adversos registrados es, con mucha diferencia, de manos de quiroprácticos”.

Finalmente, tomar en cuenta estas recomendaciones para elegir a un buen fisioterapeuta.