El Síndrome de Down es el término que describe una serie de síntomas cognitivos y físicos presentes en personas que han nacido con un cromosoma de más o parte de uno. Específicamente en el par 21.

Los cromosomas transportan los genes que hacen que el cuerpo se desarrolle de determinadas maneras y realice específicas funciones. Estos se encuentran en la mayoría de las células del cuerpo humano. Concretamente cada célula contiene 46 cromosomas divididas en dos grupos de 23 cromosomas (23 del padre y 23 de la madre).

Síndrome de Down: Cuando un cromosoma extra te cambia la vida. (Getty)

Sin embargo, las personas con el Síndrome de Down tienen una copia extra del cromosoma 21, completa o parcial, lo que suma un total de 47 cromosomas. Este cromosoma extra distorsiona el curso normal del desarrollo y provoca determinadas características físicas y discapacidades intelectuales y del desarrollo asociadas con este síndrome.

Según las Naciones Unidas (ONU), el Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

En cuanto al nivel de discapacidad intelectual, esta puede ser leve o moderada, lo cual implica que los niños con este síndrome alcancen los hitos fundamentales del desarrollo más tarde que los otros niños.

Además, las personas con este síndrome también tienen más probabilidades de nacer con anomalías cardíacas y corren más riesgo de desarrollar trastornos auditivos y de la vista, la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades.

Síndrome de Down: Cuando un cromosoma extra te cambia la vida. (Getty)

EJEMPLO DE VIDA Con el apoyo y el tratamiento adecuados, muchas personas con Síndrome de Down tienen una vida feliz y productiva. Según la ONU, el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.

Tal es el caso de Daniel Guillén Peña, joven con este síndrome, quien es un ejemplo en su familia. Daniel enseña que vivir con esta condición no representa ninguna limitación para realizar actividades laborales y mucho menos para trabajar en una de las empresas que conforman el grupo de locatarios en el centro comercial MegaPlaza.

Daniel Guillén Peña, joven con Síndrome de Down, quien es un ejemplo en su familia. (Difusión)

Este colaborador de 20 años se ha convertido en un verdadero ejemplo de inclusión en el ámbito laboral y cada día sensibiliza a los asistentes del centro comercial y a sus compañeros, a quienes llama amigos.

Se encarga de ordenar productos, despacharlos, y guiar a los clientes hacia un asesor de venta. Él es uno de los casi 15 colaboradores con algún tipo de discapacidad que laboran en este centro comercial.

“Me gusta bailar marinera, jugar básquet y fútbol”, comenta Daniel con ternura.

Daniel Guillén Peña, joven con Síndrome de Down, quien es un ejemplo en su familia. (Difusión)

“Permitir que trabaje ha hecho a Daniel más independiente, maduro, seguro de sí mismo. Siempre me dice ‘mamá, yo puedo hacerlo, ya soy grande’. Él es una persona muy capaz, como cualquier otro colaborador”, cuenta la mamá de Daniel, Esther Peña.

EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, se quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

La fecha busca resaltar la importancia de su autonomía e independencia, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. Y este 2019 la celebración se centra en el lema "No dejar a nadie atrás".

Síndrome de Down: Cuando un cromosoma extra te cambia la vida. (Getty)

DATOS - En las últimas décadas, la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado drásticamente, de 25 años en 1983 a 60 años en la actualidad. - El Síndrome de Down toma su nombre de John Langdon Down, el primer médico en describir el síndrome de manera sistemática.

Con información de ONU, National Institute of Health, NAtional Institute of Child Health and Human Development.

TE PUEDE INTERESAR