El 95% de casos de cáncer de mama detectados a tiempo se curan. Sin embargo, en nuestro país el 85% de ellos son detectados en etapas avanzadas. Por ello, por el Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre, el Congreso de la República se iluminará de rosa para llamar la atención de la población sobre la importancia de hacerse chequeos preventivos.

El acto se realizará el martes 19 de octubre a las 6:30 p. m. durante la sesión del pleno que se detendrá por 15 minutos para que la presidente del Congreso, María del Carmén del Alva, junto al presidente de la Liga Contra el Cáncer, Adolfo Dammert, puedan decir unas palabras sobre la situación del cáncer de mama e iluminar el frontis del Congreso.

“Desde el miércoles 20 de octubre hasta el jueves 21 de octubre estará instalada una de nuestras unidades móviles en la Plaza Bolívar que realizará despistajes gratuitos de cáncer de mama, cuello uterino y más, a los y las integrantes del Legislativo. Junto con el Congreso buscamos motivar a las mujeres a realizarse un chequeo preventivo para de esa manera detener el cáncer de mama que es otra de las pandemias que golpea nuestra población”, comentó Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer.

También, como parte de la campaña “Captura el Cáncer” de la Liga Contra el Cáncer, que cuenta con la participación de la Policía Nacional del Perú, los 130 congresistas del Perú estarán portando durante sus sesiones de mañana el lazo rosa característico de esta fecha tan importante como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

Campaña de despistajes

Además, La Liga Contra el Cáncer estará realizando los despistajes (diagnósticos clínicos) en sus Centros detectores ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727), durante todo el mes de octubre por una donación de 35 soles. Atenderán con todos los protocolos de bioseguridad en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Los interesados que deseen programar sus citas podrán hacerlo llamando a la central telefónica: 2040404, escribiendo al WhatsApp 988562238 o a través de la página web www.capturaelcancer.com.

