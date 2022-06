Las emociones que conocemos como negativas son aquellas que generan un malestar interno como la rabia, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la culpa o la ira. Aunque generan un desequilibrio interior, cada emoción tiene una función importante para nuestra supervivencia que es necesario comprender.

Angela Chami, coach de vida y superaciónn personal señala que no puedes evitar sentir emociones. Las emociones están ahí porque tienen una función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia. Si nuestros antepasados no hubieran sentido miedo delante de un tigre, probablemente el ser humano no hubiera llegado hasta hoy en día. “Controlar nuestros impulsos emocionales resulta fundamental para nuestro bienestar y nuestra salud psíquica”, advierte.

¿Cómo gestionar las emociones?

Expresar lo que sentimos: Existe una falsa creencia que si bloqueamos nuestras emociones será mucho más fácil evitar el malestar que nos genera, pero lo cierto es que ocurre todo lo contrario, ya que al reprimirlas estamos generando más malestar al no permitir que esa sensación que incluso se siente en el cuerpo, fluya y sea expresada de alguna manera. Dialogar: Detectar las emociones que nos aquejan y comunicarlas de manera efectiva y asertiva, siempre será una manera adecuada para liberar, y hacerle saber a la otra persona cómo nos sentimos nos permitirá soltar y liberarnos de ellas sin dañarnos ni dañar a los demás. Canalizar nuestras emociones: En este punto debemos buscar una actividad que nos motive, guste e inspire, para así centrar nuestra energía en ella. Ya que lo que buscamos es evitar que las emociones tengan un efecto negativo en nosotros, sino reinventarlas y usarlas de combustible para que tengan un uso positivo y enriquecedor al mismo tiempo. Autoevaluar y detectar los pensamientos que nos aquejan: Es importante reconocer qué es lo que nos hace sentir de cierta manera. Decodificar correctamente la información que estamos recibiendo es fundamental para tomar acción. Muchas de las cosas que nos generan malestar están más en el significado que les damos, que en la realidad o el hecho en sí. Evaluar las situaciones, sin emitir juicios me hará más consciente de mi responsabilidad en lo acontecido.

Recuerda que expresar lo que sentimos nos cambiará de manera positiva siempre, porque nos damos el permiso de liberar eso que tanto nos daña, y si aún no vemos un cambio en la otra persona, este será el primer paso a tu liberación y crecimiento personal.

