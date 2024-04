Tali Sharot, profesora de neurociencia cognitiva del University College de Londres, comparte tips para “deshabituar” el cerebro y evitar situaciones que nos hacen daño.

Según la neurocientífica, cuando el cerebro deja de prestar atención a las cosas que están presentes todo el tiempo o que cambian gradualmente es lo que se conoce como habituación.

“Responder a algo nuevo que vemos, olemos o sentimos por primera vez tiene sentido, pero cuando después de un rato notas que sigues vivo y todo está bien, ya no necesitas responder a ello tanto como antes. Es mejor ahorrar esos recursos y prepararnos para la próxima situación que debamos enfrentar”, menciona Sharot a la BBC Mundo.

Superación: mecanismo ayuda a motivarnos

La habituación, o acostumbramiento, nos permite también superar situaciones difíciles como puede ser perder un trabajo o a un ser querido. Pero, así como nos ayuda a seguir adelante, esta tendencia a la habituación puede volvérsenos en contra.

Tanto nos acostumbramos que, aunque una situación o un vínculo nos haga daño, dejamos de considerarlo tóxico porque se nos volvió un hábito y carecemos de perspectiva. Sin embargo, señala Sharot, es posible engañar a tu cerebro para superar esta tendencia natural de habituarse a las cosas y pasarlas por alto.

Tomar distancia: hacer una pausa

Un ejemplo que Sharot utiliza en su libro, ‘Look Again: The Power of Noticing What Was Always There…' (en español ‘Mira otra vez: el poder de notar lo que siempre estuvo ahí…’), es nuestro vínculo con las redes sociales, donde intuimos que tienen un impacto negativo sobre nosotros: “La gente sabe que le causa un poco de estrés, pero no entiende exactamente por qué y no puede medir su magnitud y saberlo con certeza porque siempre están ahí”.

“Lo que se descubrió es que cuando la gente toma un descanso – digamos de un mes - el estrés se reduce y la gente se siente más feliz”, agrega.

Lo bueno, cuando es breve es aún mejor

Poner distancia o hacer una pausa cuando estamos en un buen momento puede parecer una medida totalmente contraintuitiva, pero según la neurocientífica, esto potencia el goce.

Durante una de sus investigaciones, la científica descubrió que el momento más feliz durante las vacaciones llegaba a las 43 horas. Es decir, una vez que la gente tenía un tiempo para desempacar y acomodarse. Luego, con el paso de los días, el disfrute iba disminuyendo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO