Cuatro consejos para cuidar tu barba en verano

Llegó el verano y todos queremos disfrutar los días de playa, piscina y mucho sol. Algunas personas creen que tener barba en esta estación del año con sus altas temperaturas es sinónimo de calor; sin embargo, solo es un mito.

Si llevas tiempo cuidando tu barba y ha ganado buen tamaño no necesitas recortarla o afeitarla para disfrutar del sol sin problemas.

Luis Ángel Pérez, dueño del barber shop El Turco, nos brinda cuatro consejos esenciales para que sepas cómo cuidar tu barba durante el verano.

1. La barba no da calor: La barba funciona como una cámara de aire que ayuda a mantener la piel fresca y protegida del sol. Así que no hay excusas, no necesitas perder unos centímetros para poder disfrutar del verano.



2. Lávala a diario: La higiene en la barba es muy importante y mucho más en verano. En el mercado existen champús especiales. Se recomienda lavarla dos veces al día.

3. Después de un día de playa: Utiliza un champú y aceite por las mañanas, pero en verano es preferible usar los productos después de un día de playa o piscina. El champú te ayudará a remover los restos de sal, cloro, sudor, y el aceite hidratará la piel y barba.

4. Para el día a día: Puedes aplicarte bálsamo para barba, para que le brinde fijación y se vea más ordenada.