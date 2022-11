El Realme 9 llegó a Perú hace muy poco y ha puesto a disposición de los usuarios un smartphone de gama media, con un diseño muy atractivo, y con una potente cámara de 108 megapíxeles que puede ser el gran aliado si eres un fanático de las fotografías.

Es precisamente en este punto es donde el Realme 9 presenta lo mejor de sí, sin descuidar otros apartados como el diseño, una pantalla vívida de color, entre otros.





Diseño

Uno de los puntos más atractivos del Realme 9 es el diseño, que a Perú ha llegado en los colores blanco (stargaze white) y negro (meteor black). En este caso, tuvimos el color blanco para nuestra prueba, que tiene un aspecto elegante y juvenil, pues logra una textura ondulada hacia la parte inferior del equipo, con un gran efecto visual muy logrado con nanoimpresión con UV.

Ojo, es un dispositivo con el que no se adhieren las huellas con facilidad y por ello se puede disfrutar mucho sin funda.

Con unas dimensiones de 160.02 mm de alto, 73.3mm de ancho y un espesor de 7.99mm, es bastante ligero, de hecho, es uno de los más ligeros del mercado con 178 gramos.

Los botones de volumen se encuentran en el lado izquierdo del móvil, mientras que el de bloqueo está al lado derecho. Las entradas para cabe USB (tipo C), así como la entrada de sonido, se encuentran en la zona inferior del equipo.

Su pantalla de 6.4″ es uno de sus puntos fuertes. Utiliza el super Amoled con una resolución de 2400x1080 FHD y con su cristal reforzado Corning Gorila Glass 5. La pantalla de 90 Hz hace que la experiencia resalte al momento de navegar, ver material audiovisual y jugar. El Realme 9 logró un gran trabajo respecto a la pantalla, destacable en el segmento.

Audio

El sonido es correcto, se escucha bastante bien con el volumen moderado, sin embargo, gana distorsión cuando el volumen está al máximo, lo que hace que se pierdan algunos detalles de sonido. Otro detalle es que no tiene doble altavoz estéreo, algo que puede causar cierta incomodidad. Sin embargo, esto no es un problema serio si sueles utilizar audífonos.





Cámara

Este es el aspecto en el que más destaca el Realme 9. Posee un triple módulo liderado por un ProLight de 108 megapíxeles, un gran angular de 8 mp, con rango de visión de 120 grados y una macro de 2 mp. Esta es una de las mejores cámaras del segmento, hablando de la ProLight.

Es un sensor útil para fotografías de gran resolución. Tiene picos que se le complican respecto a la falta de luz en ocasiones, pero son demasiado puntuales y se pueden configurar para lograr grandes tomas aun cuando la luz no es abundante, gracias a su opción ‘Noche’.

Fotografía usando el gran angular.

Fotografía con el lente macro.

El reconocimiento de colores es óptima.

Consigue colores más vívidos que su antecesor, el realme 8, y gracias a su opción ‘Calle’ (con un obturador más rápido), es también muy apta para entornos con abundante luz, haciendo que los detalles no se pierdan ante el exceso de luz. Es destacable para el segmento.

Sin embargo, el que sufre es el gran angular en situaciones donde la luz no es abundante. No es recomendable, pues padece mucho en este aspecto, no es muy situacional. En buenas condiciones no tiene mayores problemas.

La macro sufre mucho más, que en comparativa a los otros lentes del realme 9, es quizá el punto más bajo. Sin embargo, la cámara respecto a la grabación tiene la capacidad de contar con el modo ultra estable en 1080p, que permite evitar la sensación de movimiento en los vídeos. Cabe destacar que no es posible sacar videos den 4K, pero es aceptable para la gama media.

El comportamiento de los lentes, en líneas generales, es positiva, y en relación a la gama media, es destacable. La captación de color es muy buena, es apta para fotografías con poca luz. No es la mejor del mercado, evidentemente, pero hace que destaque en equipos de precios similares.

El resultado es aceptable en ambientes con luz escasa.

Software

Tiene un procesador Snapdragon 680 2.4GHz y una RAM de 8 gb. Esto hace que tenga un desarrollo óptimo de diversas aplicaciones, pasando de una a otra sin mayor problemas. Si bien no es un celular ‘gamer’, tiene una buena reacción a los juegos móviles, sin embargo, uno que requiera muchos requisitos podrían entorpecer el desempeño del realme 9.

El móvil es de gama media, pero rinde lo suficiente para los juegos del momento y para las aplicaciones del día a día. Solvente en tareas comunes y normales, el procesador es correcto. Si quieres disfrutar de un móvil enfocado en ver multimedia o hacer unas colecciones de fotos y compartirlas con tus amigos, el realme 9 se convierte en un gran aliado.





Batería

La batería de 5000 mAh y su cargador Dart de 33W te permiten tener el móvil en funcionamiento por un tiempo prolongado, algo que ya muchos smartphones de esta gama están incorporando. No es algo destacablemente nuevo en el mercado, pero sin duda es un gran aliado para quienes usen el móvil muchas horas al día, pero con aplicaciones no muy exigentes. No vas a poder jugar un videojuego las 24 horas del día, claro está.

Conclusiones

El realme 9 es un smartphone de gama media muy enfocado en el funcionamiento de la cámara, especialmente de su lente de 108 mp así como por su pantalla con características muy destacables. Esto sacrificando el 5G, para ajustar el precio, más que todo. Sin embargo, lo que ofrece es muy destacable a la hora de hacer comparaciones con otros equipos de precios similares en este segmento. Si eres un aficionado amateur de las fotografías y quieres un equipo que te resulte útil para el manejo de redes, usando varias aplicaciones al mismo tiempo, este es un equipo que tranquilamente puede cumplir tus expectativas con un presupuesto no tan alto, teniendo el plus de un diseño muy elegante.

VIDEO SUGERIDO:

Fabiola Alegre, presidenta de Fundación Rayito, invita a todos a la Adoptatón 2022. La cita es este domingo 4 de diciembre de 10:30 a.m. a 6:30 p.m. en el Parque Héroes de la paz en Surquillo.