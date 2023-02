There’s a world of magic inside! The special edition limited edition box comes with the #realme10Pro5GCocaColaEdition, the realmeow Coca-Cola figure, a collector’s card, a customized sim pin and some awesome stickers. #CheersForReal

Join the livestream - https://t.co/aedgi4lUqD pic.twitter.com/fPKmqDMoH0