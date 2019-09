¿Alguna vez quisiste traducir los nombres de los personajes de “El chavo del 8” usando Google Translate? La aplicación te permite poder interpretar una palabra u oración con la finalidad de que sepas no solo cómo se escribe, sino también cómo se pronuncia en un idioma distinto.

Gracias a la app en el smartphone, el traductor de Google te brinda una serie de idiomas para poder traducir, con un solo botón, cualquier frase, por ejemplo, puedes decirle que diga “buenos días” en chino, japonés, inglés, francés, etc.

Pero, a veces, Google Translate tiende a fallar en los dispositivos y traducir de manera errónea algunos nombres, como es el caso de Angelines Fernández, la popular “La bruja del 71” de "El chavo del 8?

¿Sabes por qué se da este error en Google Translate si traduces "La bruja del 71"?

¿Alguna vez te fijaste en esta curiosidad? Si no lo has hecho, inténtalo. Cuando quieres traducir “La bruja del 71” desde el idioma urdu a español, notarás que el resultado no guarda relación alguna con el personaje, todo lo contrario.

Tal parece que este mensaje secreto que brinda el traductor se ha hecho tan famoso que se ha convertido rápidamente en viral. ¿Qué es lo que da como resultado?

Como consecuencia obtendrás "La Burja Heart 1". Lo único que se sabe es que "heart" es corazón en inglés. Se desconoce qué es "Burja", y en lugar del "71", el traductor te otorga solamente "1". ¿Por qué sucede esto?

¿Quién es Angelines Fernández?

María de los Ángeles Fernandez Abad, mejor conocida como Angelines Fernández (Madrid, 9 de julio de 1921-Ciudad de México, 25 de marzo de 1994) fue una actriz mexicano-española quien en su juventud luchó junto a la República en la Guerra Civil Española. Tras la represión franquista, en 1947 se radicó en México, en donde se hizo actriz y se nacionalizó mexicana.​

Se hizo famosa por interpretar a ‘Doña Clotilde’, ‘La Bruja del 71’, en la serie El Chavo del 8 y a ‘Doña Nachita’ en Los Caquitos. Además, participó en el reparto de algunas películas de la época de Oro del cine mexicano.