El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico - Emprende UP, anunció que ocho emprendimientos que conforman el portafolio han participado recientemente en StartUp Perú 8G+, concurso de cofinanciamiento para emprendimientos innovadores y dinámicos de ProInnóvate, y han logrado ocupar un puesto en la categoría Emprendimientos Innovadores y Emprendimientos Dinámicos.

“Desde Emprende UP, ocho emprendimientos han resultado ser ganadoras en el concurso. En la categoría Innovadores, por 50 mil soles, ganaron 62 empresas de las cuales cuatro pertenecen a Emprende UP: Klase Uno, Farmaniacos, Wufmart, TuSueldoYa! Además, en la categoría Dinámicos, por 150 mil soles, quedaron 43 empresas, siendo Go Barman, Linkminers, Tandia y Baby Loli, las iniciativas empresariales pertenecientes al centro que ganaron”, indicó Andrea Rivas, coordinadora de capacitaciones y nuevos proyectos del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico - Emprende UP.

Asimismo, agregó que este ha sido el resultado del trabajo en conjunto con Emprende UP y las startups beneficiadas. “Estamos dispuestos a fortalecer el centro de emprendimiento e innovación y a seguir acompañando a los emprendedores en su capacitación y presentación a los concursos para que cada proyecto tenga éxito en este tipo de postulaciones”, mencionó.

Rivas, señala que, a través de los años el ecosistema emprendedor en el Perú ha ido ganando apoyo, pues, hoy en día, existen diferentes iniciativas que buscan fortalecer e incrementar la productividad empresarial a través de oportunidades y condiciones que logren sacar adelante las ideas de negocio de los emprendedores y de esa manera, contribuyan al desarrollo económico del país.

“Este tipo de iniciativas creadas por instituciones públicas y privadas han demostrado lo importante que son para impulsar el desarrollo del ecosistema emprendedor peruano, promover la incorporación de nuevos emprendedores al mercado y generar más oportunidades como la generación de empleo, el incremento de empresas formales, etc.”, afirmó Andrea.