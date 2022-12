Se lo quiere borrar. El influencer colombiano, Mike Jambs, se hizo viral en redes sociales luego de tatuarse la palabra Messi en la frente, además del término ‘D1OS’ y tres estrellas en ambas mejillas. Sin embargo, el joven dice estar arrepentido por su precipitada acción tras volverse tendencia en Internet .

Como se recuerda, el fanático mostró todo el proceso en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 142 mil seguidores. Incluso, en sus stories reveló los motivos de su ‘extremo tatto’. “Realmente quería hacer algo que fuera diferente. Y lo logré, quedó chimba”

A través de un video, Jambs aceptó que se sentía “orgulloso” durante los primeros días por el tatuaje, pero que ahora se arrepiente por las repercusiones “negativas”.

“Vinieron miles de cosas negativas tanto en lo personal como en lo familiar, simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, mencionó el colombiano.





“Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen ni cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero volver a ser normal”, finalizó el influencer.

