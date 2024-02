La cantante Cat Janice, cuya música se volvió viral en las redes sociales luego de revelar su batalla contra el cáncer terminal, falleció la mañana de este miércoles 28 de febrero, así lo reveló la familia de la artista en las redes sociales.

“Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial”, escribieron en un publicación compartida en la cuenta de Cat.

La enfermedad que enfrentaba la cantante de 31 años había comprometido sus pulmones, llevando a los médicos a declarar que no había más tratamiento posible, por lo que Cat le pidió a sus seguidores viralizar la última canción que hizo en vida, ‘Dance you outta my head’, para dejarle las regalías a su pequeño hijo de 7 años.

Sin embargo, sus familiares revelaron que la artista dejó más canciones escritas antes de su partida, y su hermano se encargará de gestionar todas las operaciones relacionadas con la música. “A petición de ‘Cat’, hay más arte que ella también quiere compartir. Todo a su debido tiempo”, escribieron.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.