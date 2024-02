Cat Janice, una cantante con cáncer terminal, le dejó una misión a sus seguidores en las redes sociales: hacer viral su última canción para que las regalías puedan ir a una cuenta destinada para el futuro de su pequeño hijo de solo siete años.

La artista estadounidense, diagnosticada recientemente con sarcoma, un raro tumor maligno, ha compartido abiertamente su proceso en redes sociales, incluyendo su día a día junto a su hijo.

La canción en cuestión es “Dance You Out Of My Head”, lanzada el 19 de enero. Janice reveló que la inspiración para esta melodía llegó durante un viaje en auto con su hijo, donde juntos entonaron la frase: “baila hasta que me ames”.





La cantante logró un acuerdo con la productora para destinar todas las regalías de la canción a una cuenta a nombre de su hijo, garantizando así ingresos económicos para su futuro.

A pesar de encontrarse hospitalizada, Cat Janice celebró el éxito viral de su canción, que rápidamente ingresó en el Top10 de iTunes y ha generado miles de videos en TikTok con personas bailando al ritmo de su melodía.

“No quiero morir, pero he tenido una vida realmente maravillosa y ha sido maravilloso tener este último momento realmente increíble, y doy gracias a Dios por eso”, dijo.





