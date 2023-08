El tatuarse el nombre de la pareja en la piel es una difícil decisión, además de arriesgada, pues es algo que quedará marcado en nuestra piel y muchos no están de acuerdo con este tipo de ‘actos de amor’, los motivos son varios y uno de ellos es precisamente lo que le pasó a un joven: lo terminaron mientras se hacía el tatuaje.

Jonatan Ulises es un tiktoker que se encontraba ya recostado mientras un tatuador le empezaba a hacer un tatuaje, el del nombre de su novia. Sin embargo, recibió una trágica llamada.

El joven recibe la llamada y para no incomodar con el trabajo del tatuador, decide poner en altavoz la llamada, que era su novia para darle un triste mensaje: “Ya no quiero nada contigo y por favor no me vuelvas a buscar, bye”.

Tanto el joven como el artista no saben cómo reaccionar ante el hecho, pues ya había marcado su cuello con la tinta. No se sabe si fue algo real o una escena armada, pero el video se viralizó rápidamente, superando los 3 millones de ‘me gusta’.

“Abajo de su nombre ponle: ‘me la pela’ y ya”; “El tatuador bien agüitado porque ya no le van a pagar”; “Como se van a tatuar el nombre de su pareja, es obvio que van a terminar en algún momento”; “Eso si duele la verdad”, fueron algunos de los mensajes dejados por las personas.





