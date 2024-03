En Sumpango, Guatemala, la representación del Vía Crucis fue escenario de un momento enternecedor. Un perrito, que pasaba por el lugar, se acercó para ‘consolar’ al hombre que interpretaba a Jesús, quien se encontraba ensangrentado en el piso.

La fotografía de la conmovedora situación se volvió rápidamente viral en las redes sociales y los usuarios señalaron que el can habría sentido empatía al ver al hombre sufrir.

La imagen fue compartida por la fundación ‘Toby’, una organización mexicana dedicada al rescate y adopción de animales en situación de maltrato y/o abandono.

“Un perrito no logra entender porqué lo lastiman, pero quería acercarse para consolarlo y hacerle saber que no está solo. NO TODOS ENTIENDEN LO QUE ES EL AMOR AL PRÓJIMO”, escribieron.

