En estos momentos, en TikTok no se deja de hablar sobre el caso de una joven de Estados Unidos llamada Heydi Berber. Resulta que ella fue sin dinero a su primera cita con un chico y este acabó comprando comida solo para él.

La mujer, según informó en su cuenta de TikTok (@heydiberber) a través de un video publicado el 7 de noviembre del presente año, salió con un hombre en Fresno, una ciudad del estado de California. Ambos decidieron ir a un restaurante con el fin de pasar un buen rato.

Es ahí donde ocurrió algo que la joven jamás imaginó que sucedería. “En nuestra primera cita, yo no tenía dinero, así que él solo se compró comida”, contó Heydi en el mencionado clip. “¿Debería volver a salir con él?”, consultó después a sus seguidores.

Pero eso no es todo. Luego de ello, el hombre le dijo “págame o no me hagas caso”, según manifestó la propia mujer. Debido a la versión que dio a conocer la tiktoker, su video no tardó en generar polémica. Muchos usuarios consideraron que el sujeto actuó sin modales al no invitarle nada, mientras que otros internautas sostuvieron que ella debió llevar dinero y pagar por su consumo.

Lo concreto es que Heydi acabó dándole otra oportunidad al chico. Sí, tuvo una segunda cita con él. Aquella vez, tampoco la pasó bien a su lado. “No debería haber venido”, sostuvo en otro video que también publicó en TikTok.