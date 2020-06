Se viralizó en redes sociales el valiente acto de Károly Zsolt Kis, chofer de un bus de transporte público de Hungría que no dudó en enfrentarse a un sujeto que se disponía a asaltar a una mujer. La escena fue registrada en video por la cámara de seguridad del vehículo.

El pasado 5 de junio, el hombre, que es un ex militar, transitaba por una calle de la ciudad de Miskolc cuando se dio cuenta de que un joven forcejeaba con una anciana para quitarle su bolso. Ella hacía lo posible por defenderse con su bastón, pero el delincuente no la soltaba.

Károly se estacionó, se bajó del bus y de un empujón espantó al delincuente que huyó corriendo del lugar. Poco después, el veterano de guerra dejó subir a la mujer al autobús para protegerla y llevarla a una de sus paradas.

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y no tardaron en volverse tendencia.

Se supo que, gracias a la publicación de la grabación, el asaltante fue identificado y detenido por la policía local. Las autoridades no solo agradecieron al ex militar por su actuación, sino que también reconocieron que la mujer había actuado con mucho valor, aunque recordaron que en este tipo de situaciones es mejor no enfrentarse al delincuente.

