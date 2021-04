Una usuaria de TikTok, identificada como MattilaTheHun, reveló el sorprendente descubrimiento que hizo luego que su pareja le regalara una prueba de ADN el día de su cumpleaños. El video en el que relata lo sucedido se ha vuelto viral en la mencionada plataforma con más de medio millón de reproducciones.

“Para mi cumpleaños, el año pasado, mi ex me compró uno de esos kits de prueba de ADN”, dijo la joven. Contó que su madre es adoptada y que no tiene relación con su padre biológico. “Así que me interesaba, principalmente, la información de salud, para ver si había algo de lo que estar atento”.

Fue entonces que, teniendo todo lo anterior en mente, su pareja le regaló un test de ADN, y como los paquetes estaban en oferta compró otra prueba para él. “Obtuvimos los resultados un mes después y estaba mirando la lista de familiares y miré mi novio y le dije: ‘oye, esto es bastante raro, soy pariente de alguien que tiene el mismo nombre que tú”, agregó. “Así fue como descubrí que estaba saliendo con mi primo”.

Pese a que la prueba de ADN señala que es posible que sean primos terceros, lo que significa que comparten bisabuelos, MattilaTheHun explicó que ve más probable que sean primos segundos. Luego de investigar un poco sobre la familia a la que pertenecía su padre biológico, descubrió que compartían demasiado ADN para ser primos terceros .

Luego de responder algunas preguntas de los internautas, la chica reveló que continuó la relación con su novio unos meses más, pero que tomaron caminos diferentes. Aclaró que su separación no se debió a que descubrieran que eran familiares lejanos.