Las redes sociales suelen dejarnos historias inspiradoras muchas veces, pero otras tantas pueden mostrar el lado más insólito de la sociedad. Tal es el caso de Debbi Wood, una mujer de 43 años de Leicester, Inglaterra, que reveló que su esposo, un joven de 32 años llamado Steve, debe aceptar ciertas condiciones en caso quiera salir sin ella.

Debbie aseguró que, si su pareja quiere salir sola, deberá, a su regreso, pasar por un detector de mentiras, esto corresponde a un síndrome que ella padece, según detallaron medios de su país.

El Síndrome de Otelo es un trastorno que se caracteriza por los celos y la excesiva preocupación sobre la infidelidad de su pareja, por lo cual puso una serie de condiciones y reglas que no pueden quebrantarse. Esto con el fin de que la relación sea duradera, algo que Steve parece aceptar.

La mujer confesó haber comprado un detector de mentiras para usarlo con su pareja, quien había sugerido el uso de este dispositivo a modo de broma, pero que ella consideró la mejor opción, para sentirse más segura de lo que pueda decirle Steve cuando salga sin ella, pues ella prefiere no salir de casa, debido a su condición.

Pero si esto parece ser irrisorio, Debbie también revisa los registros telefónicos y bancarios de Steve para asegurarse de que no tenga ningún contacto sospechoso o gaste dinero en algo que no deba.

“Cuando se tiene a un buen hombre, no se puede dejarlo ir”, expresó Debbi como un intento de justificar sus acciones, que le han generado cientos de críticas por parte de sus seres más cercanos.

La obsesión de Debbie ha llegado a niveles insospechados, pues no solo necesita saber con certeza los movimientos de su pareja cuando ella no está, sino que también le tiene prohibido ver ciertos programas en la televisión, exactamente en los que puedan salir mujeres, pues no le gusta saber que piense en otras que no sea ella.

Estas reglas provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios criticaron a Debbie por su inseguridad, asegurando que debía mejorar su autoestima, o acudir a un especialista para tratar su condición, pues no es algo “normal”.

“Un poco más de respeto a tu relación”, “él no se merece eso”, “amigo huye, cómo soportas eso”, “casado con el FBI”, “que vaya a un médico”, “no me den ideas, ¿servirá?”, “ay, qué locura, mucha cosa”, “bueno ese hombre realmente la quería porque yo no duro una semana en eso”, fueron algunas de las principales reacciones.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: