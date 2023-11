Aplicar los principios ASG ya no es una opción, sino una obligación de las empresas con la sociedad y el mercado. Este último no está dispuesto a pasar por alto prácticas que no tomen en cuenta la contaminación, la demanda de la comunidad y el buen gobierno corporativo.

Sin embargo, tampoco es tarea fácil y tiene varios desafíos. Por esta razón, Mapfre Perú ha implementado su Plan de Sostenibilidad para el periodo 2022-2024, que además de estas tres líneas: Ambiental, Social y de Gobierno, le ha agregado un pilar adicional que llama Negocios, que vela porque la sostenibilidad esté incorporada dentro del proceso del negocio de la compañía, que es la oferta de seguros.

Así, como parte de la aplicación del pilar Ambiental de su estrategia, Mapfre ha optado por auspiciar la película Milagros: Una osa extraordinaria. La cinta 100% peruana combina aventuras, diversión y un mensaje que promueve la restauración ecológica. Justamente fue certificada “Climate Positive de Green Initiative”, convirtiéndose en la primera película animada en el mundo en lograr un impacto positivo.

“Esta es una película que fomenta esa concientización para el cuidado con el medioambiente y Mapfre ha auspiciado esta película con dicho propósito. Además de participar en el auspicio de esta película, hemos contribuido con la reforestación en Madre de Dios, con lo cual, nos han otorgado la certificación de Forest Friends”, dijo María López, directora de Sostenibilidad de Mapfre Perú.





ACCESIBILIDAD AL SEGURO





En el pilar Social, el compromiso de Mapfre es amplio. López destaca que la estrategia de la compañía considera cinco aspectos en los que forma parte lo que llama “Cadena de Valor”. La ejecutiva señala que como parte de esta línea destaca la accesibilidad al seguro, es decir, el trabajo y compromiso de la compañía para ofrecer seguros dirigidos a todos los peruanos.

Dicho principio también viene ligado con la educación financiera, que es otra línea del pilar social. Este busca dotar a la población en general de cultura del ahorro, entre otros temas, para que tengan una mejor gestión financiera.

“En la medida que la gente esté más informada, va a tener mayor posibilidad de tomar buenas decisiones en términos de productos aseguradores”, comentó López.

Otras de las iniciativas que sigue el plan de sostenibilidad de Mapfre son la reducción de la huella de carbono y la neutralidad de carbono. Según la ejecutiva, la aseguradora tiene el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono el próximo año.

Para este objetivo, hay varios hitos que se están alcanzando. Uno de ellos es la transición de su flota de vehículos del negocio funerario, así como de al menos el equipo directivo a autos híbridos. Además, hace poco se mudaron a una nueva sede, que fue construida con el cumplimiento de todos los estándares ambientales de la certificación Leed Gold. Por ejemplo, han implementado paneles fotovoltaicos para operar con energías limpias.