Terrible error. Una ciudadana colombiana denuncia que morgue se habría confundido con el cadáver de su hermana y entregó su cuerpo a otra familia, quienes la enterraron en el cementerio de Mapfre en Huachipa . La mujer pide aclarecer los hechos para darle una correcta sepultura en su país de origen.

Hace cerca de un mes, la familia de la extranjera Patricia Palomino no ha podido velar su cuerpo debido a una negligencia de la morgue del Callao. “Legué a la ciudad de Lima el día 8 de septiembre para poder llevar el cuerpo de mi hermana. Cuando voy el día 15 para hacer el retiro del cadáver me dicen ‘que no encuentran el cuerpo’. Hasta ahora no recibo una solución”, explica Marlene Palomino a Buenos Días Perú.

La institución habría confundido el cadáver de la mujer con los restos de Oswaldo Ortega Romaldo. “Me dicen que hubo una confusión por los códigos. Mi hermana era el 343 y el señor era 342″, menciona.

Hasta el momento, el cuerpo del hombre sigue en la morgue y al parecer los restos de la mujer colombiana estarían enterrados en el cementerio de Mapfre en Huachipa.

“Hasta el momento no conozco a ningún miembro de su familia, no tengo ningún tipo de comunicación con la otra parte afectada, Necesito conocerlo para solucionar esto de una vez por todo. No es fácil”, contó.

GRAVE ERROR

De acuerdo a la agraviada, el personal de la morgue reconoció el error. “Exijo que me entreguen el cuerpo de mi hermana para darle una cristiana sepultura y que esté con su familia en Colombia”, señaló.

Hasta el momento la familia que enterró los restos de la mujer colombiana en el cementerio de Mapfre en Huachipa no se ha comunicado con la otra parte agraviada. Para comunicarse con la señora Marlene Palomino puede llamar al siguiente número: 995 879 814

