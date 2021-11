El ministro de Defensa, Walter Ayala, descartó que los cambios de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea respondan a una represalia del presidente de la República, Pedro Castillo, por no haber atendido sus supuestos pedidos para ascender a dos hijos de un amigo suyo.

“Supuestamente (es por estos ascensos). Prácticamente son rumores, trascendidos. Son comentarios. Le digo la verdad, a mí los comandantes generales me proponen una lista de ascensos. Lo que yo hago es lo reviso, muy bien, lo firmo. No lo revisé”, detalló la mañana del sábado 6 de noviembre a Exitosa.

Según El Comercio, el general de división EP José Vizcarra Álvarez que fue pasado al retiro, informó a mediados de octubre a Pedro Castillo que la lista de ascensos ya estaba cerrada, luego que le informaran que el jefe de Estado tenía a dos coroneles del Ejército como candidatos para que sean ascendidos a generales de brigada.

Se trataría de los medios hermanos Ciro Bocanegra Loayza y Fidel Bocanegra Burgo, ambos hijos del profesor Augusto Enrique Bocanegra Gálvez, natural de Chota y conocido de Castillo Terrones.

En la lista de ascensos publicada el 24 de octubre, no figuraron los nombres de ambos coroneles.

“(Pedro Castillo) tenía la potestad, la prerrogativa de observar (los ascensos). Yo firmé y se lo llevé al presidente de la República y el presidente también los firmó y se publicó. Si el presidente no hubiese querido, simplemente no lo firmaba. ¿Por qué iba a presionar, si el presidente quería no firmaba? Es su prerrogativa constitucional”, aseguró el ministro.

Walter Ayala insistió que la única motivación detrás de la remoción de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea es por la “prerrogativa” del jefe de Estado por la cual nadie puede reclamar.

“Hay grupos, no digo que todos los militares, así como hay jueces, periodistas, de todo nivel. Pienso que es un ruido, no les cuadra la idea de respetar una decisión presidencial. No veo otra cosa”, manifestó.

El ministro aseguró que las resoluciones supremas que confirmaban las salidas de los dos comandantes generales ya estaban firmadas desde días antes de que fueran publicadas, el mismo día que se le otorgó la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez en el Congreso.

“La resolución suprema ya estaba hace más o menos una semana. No se sabía si iba a salir o no porque yo como ministro estaba con medio pie. Yo sí tenía conocimiento, pero las decisiones muchas veces en el camino quedan. Yo mismo, como ministro, estaba a punto de salir, se voceaba mi reemplazo. Muchas veces (estas decisiones) se enfrían”, comentó.