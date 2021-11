El congresista Guido Bellido (Perú Libre) le respondió a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien dijo que espera que los congresistas oficialistas que votaron en contra de la confianza al gabinete, que ella también integra, puedan “madurar y mirar el país con responsabilidad”.

A través de su cuenta en Twitter, el expresidente del Consejo de Ministros señaló que la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social “ha tenido que madurar tanto gracias a las crisis” e ironizó al pedirle seguir “trabajando con los apristas”.

“Ministra Dina Boluarte usted ha tenido que madurar tanto, gracias a las crisis, para darse cuenta que tuvo una bancada compacta, antes invisible para usted, pero siga trabajando con los apristas”, escribió en la red social.

Ministra Dina Boluarte usted ha tenido que madurar tanto, gracias a las crisis, para darse cuenta que tuvo una bancada compacta, antes invisible para usted, pero siga trabajando con los APRISTAS.https://t.co/uBzSGJUqkb — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) November 6, 2021

Como se recuerda, desde San Juan de Lurigancho la vicepresidenta había afirmado que si no existiera el Poder Ejecutivo o Legislativo, “el país no avanza” y quienes se perjudicarían serían los ciudadanos.

“Esperamos que en adelante ese grupo de Perú Libre pueda madurar y poder mirar el país con responsabilidad, aquel pueblo que los ha elegido para ser congresistas, y si es que no hay Ejecutivo o no hubiera Legislativo, el país no avanza, quienes se perjudican somos todos, el pueblo, porque todos somos pueblo”, había expresado Boluarte.

“Dejemos las revanchas a un costado y tanto los dos poderes más importantes del país apostemos en un solo corazón por la patria peruana”, agregó la titular del Midis.

Como se recuerda, 16 parlamentarios de Perú Libre votaron en contra de brindar la investidura al Gabinete de Mirtha Vásquez. Otros 19 se opusieron al acuerdo partidario anunciado por Vladimir Cerrón de no respaldar a los nuevos integrantes del Gobierno.

