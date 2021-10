Por segunda vez, las computadoras de Vladimir Cerrón incautadas en los allanamientos realizados por la Fiscalía de Lavado de Activos a fines de agosto no pudieron ser revisadas y continuarán lacradas, a raíz de la ausencia del exgobernador de Junín.

El dueño de Perú Libre estaba convocado nuevamente para este sábado a las 9:00 a.m., luego de no acudir a una citación del último 10 de setiembre. Sin embargo, solo acudió a la diligencia su abogada, quien refirió que su patrocinado no se encontraba en Lima. Así, producto de la actitud dilatoria, se tuvo que volver a aplazar la diligencia.

Entre los bienes incautados en el operativo a las viviendas de Cerrón y locales de Perú Libre el pasado 28 de agosto se encuentran, justamente, dos de sus computadoras personales, motivo por el cual se requiere su presencia en la diligencia.

“Se ha suspendido a pedido de la otra parte, de la abogada del doctor Vladimir Cerrón. Según la disposición, el fiscal solicita la presencia de los investigados. Como el doctor Vladimir no tiene permiso, porque se encuentra en Huancayo, por eso es que lo van a reprogramar”, dijo a Perú21 Richard Rojas García, mano derecha del exgobernador, quien también fue convocado para esta diligencia.

Declaraciones de Richard Rojas

La abogada de Cerrón, Claudette Chatpman Rodríguez, solicitó hace unos días que el fiscal Richard Rojas Gómez, a cargo de la investigación, sea excluido del caso. Al respecto, el operador del exgobernador dijo que desconocía del requerimiento y que, de su parte, no tenía “ningún inconveniente”.

Además, consultado sobre su participación en la presunta organización criminal que, según a Fiscalía, está enquistada en el partido Perú Libre, Rojas García señaló que todo “está en investigación”.

“De mi parte con la mayor transparencia estoy acá apoyando en la investigación. Vamos a dar todas las facilidades a la Fiscalía. Desde el primer momento que me he enterado siempre he estado (dispuesto)”, señaló.

Richard Rojas García está siendo investigado por presunto lavado de activos y es señalado como miembro de una organización criminal. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec )

Fue bajado del avión

Rojas García fue propuesto como embajador, primero en Panamá y luego en Venezuela, país que aceptó su incorporación. Sin embargo, todo se frustró luego que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó su impedimento de salida del país, justamente por las pesquisas por lavado de activos que pesan en su contra.

“Hay muchas maneras de apoyar al país. Algunas veces siendo parte del equipo, algunas veces no siendo parte del equipo”, respondió Rojas. Y quien lo propuso, aseguró, fue el propio presidente de la República, Pedro Castillo.

“No tengo programado nada, ni pensado ni me han propuesto hasta el momento ninguno”, acotó, al ser consultado sobre si ocuparía algún cargo en el Gobierno de Castillo.

Finalmente, mencionó que la única función que viene cumpliendo en Perú Libre es la de secretario general de Lima Metropolitana.

