Para el congresista de Junín, César Combina, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre, sí tenía conocimiento sobre el financiamiento irregular a la campaña de parte de ’Los dinámicos del centro’.

“El señor Pedro Castillo no es un elemento independiente, es un elemento que tiene que estar en esta investigación. No hay forma que el señor haya pensado que le hayan regalado la campaña, no hay lonche gratis y si uno no se pagó su hotel, ni pasaje en los viajes, ni sus almuerzos, lo mínimo que se le exige es que pregunte de donde sale ese dinero, no creo que el señor Castillo pueda decir no sabía”, manifestó.

En otro momento, indicó que la investigación podría correr riesgo en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

“Tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando un colaborador eficaz comenta algo tan importante que de llegar Perú Libre al gobierno, se les estaría dando amnistía o libertad por su colaboración con el partido a los implicados. Lo que tenemos que hacer es darle credibilidad al colaborador eficaz”, sostuvo el congresista.

Celebró que la procuraduría, por fin, haya solicitado la inclusión del dueño de Perú Libre en el caso ’Los dinámicos del centro’.

“Este es un primer triunfo. La participación de Vladimir Cerrón, se evidencia en el liderazgo de la organización criminal, cuando se presentan audios y testimonios por Arturo Cárdenas y Vilcatoma, los errores de ellos; permiten ver el verdadero pez gordo de la mafia que es Vladimir Cerrón”, concluyó.

