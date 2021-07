Para el consejero regional, el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tendrá mucho qué explicar al Ministerio Público por el caso ‘Los dinámicos del centro’. La tesis fiscal indica que el dinero irregular de las licencias de conducir, fue a parar a la campaña del candidato Pedro Castillo.

“El tiempo me está dando la razón, porque al parecer saldrán más audios que van a complicar la situación del señor Vladimir Cerrón. Aquí solo han capturado a los pequeños pejerreyes, pero el pez gordo de la organización está libre. Ellos no han actuado solos ellos han actuado bajo una orden del jefe del partido político que es Vladimir Cerrón, no hay otro”, manifestó.

Sobre la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, que asegura que en un eventual gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre se encargará que los detenidos por el caso, sean liberados, dijo.

“Si viene de la orden del partido, que es Vladimir Cerrón, de todas formas está buscando impunidad. Él está sentenciado por corrupción y bajo esa perspectiva, quiere que ellos evadan los casos que se están ventilando”, aseguró el consejero regional de Junín.

Finalmente anunció que desde el Consejo Regional de Junín se ha establecido una comisión investigadora, para hacer seguimiento al caso.

“En Junín, se ha formado una comisión investigadora. Actualmente tenemos al director de Educación, al director de Turismo y al director de Vivienda, que están inmersos en las escuchas telefónicas pero siguen trabajando. Estoy pidiendo al procurador que sancione y suspenda del cargo de confianza a estas personas”, concluyó José Villazana.

