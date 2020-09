Margarita Patiño, viuda del periodista Hugo Bustíos, conversó con Perú21 luego de la conferencia de prensa que brindó junto a la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), tras darse a conocer que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional presentó un dictamen acusatorio contra el ex ministro del Interior, Daniel Urresti, por el asesinato del periodista de Caretas.

Como se recuerda, el 24 de noviembre de 1988, el periodista y corresponsal de la revista Caretas, Hugo Bustíos Saavedra, fue asesinado por miembros del Ejército Peruano de la Base Militar de Castropampa ─en Huanta─, que estaban al mando del entonces 'capitán Arturo', oficial EP Daniel Urresti Elera. En ese entonces, Urresti se desempañaba como jefe de la Sección de Inteligencia y contrainteligencia S-2 en Ayacucho.

Hoy Margarita Patiño se siente como si fuese el primer día que mataron a su esposo. Está acompañada de su hija Sharmelí Bustíos Patiño, quien le da todo el apoyo cuando ella se quiebra. Ambas piden respeto a su dolor y que este caso no se vea empañado por la coyuntura política. Quieren por fin cerrar este capítulo con la justicia de su lado.

Ya meses atrás, su familia junto con la ONG Comisedh había solicitado que Daniel Urresti sea separado de su cargo de ministro para no entorpecer el proceso que se le seguía por este caso. A ello se hizo caso omiso, ¿se sintió ignorada?

Por supuesto, me vi atropellada ante los derechos que uno tiene. Dije: qué lástima que un ciudadano que quiere reclamar algo siempre es opacado y azotado. Yo prácticamente me sentí tan pisoteada, porque más aún el señor Humala en ese momento declaró que no le encontraba responsabilidad a Urresti y que era completamente inocente. Acá se tiene que tener en cuenta que no somos la familia Bustíos que lo acusa, sino un colega de él que hace ver de que Urresti estuvo al mando de la patrulla que asesinó a mi esposo.

Usted ha narrado recientemente al detalle la forma cómo su esposo fue asesinado. Es evidente que las heridas siguen abiertas, ¿El inicio del juicio oral significa por fin el cierre de este capítulo?Siempre he buscado que se cierre este capítulo. Pero si esto se ha prolongado es porque no hemos encontrado apoyo de los entes indicados para que esto avance. Porque siempre lo han querido opacar. Inclusive la primera vez, se llevó este caso al fuero militar. Lo llevaron y lo dieron por cosa juzgada, sin haber sido notificada yo, nunca se me llamó.

Y ahora se quiere empañar con el tema político, porque ahora Daniel Urresti es una figura política…Siempre han querido empañar la muerte de Hugo Bustíos y ahora más aún porque quieren relacionarlo con una cuestión política. A mí no me interesa la política, yo lo que quiero es que se haga justicia. Mi esposo fue asesinado de la peor forma. De la manera más vil que yo no se lo deseo a nadie.

¿Qué significó para usted y su familia la muerte de Hugo Bustíos en 1988?Una pérdida terrible. Nosotros habíamos formado una empresa. Yo nunca la pude sacar adelante ni la puede continuar porque lamentablemente yo no pude trabajar. Me quedé viuda a los 36 años con cuatro hijos chicos. Todo se trastocó. Yo tenía que afrontar muchas cosas de las cuales todavía tenemos secuelas. Ha habido mucha injusticia.

¿Usted cree que ahora el precedente de esta acusación fiscal podría servir de ejemplo para otros casos de muchas familias en el Perú que aún buscan justicia por delitos de lesa humanidad?Yo creo que sí. Se cerrarían muchas heridas de mucha gente. No solo es mi caso, hay muchísimos peruanos que también han sufrido los embates de la injusticia. Esto si sería una sanción ejemplar. Por eso pido equidad e imparcialidad en este juicio. Porque todavía nuestra lucha no ha acabo con la acusación fiscal, tenemos un camino largo que recorrer recién cuando comience el juicio oral.

Por Diana Hidalgo

