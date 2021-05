En la audiencia del juicio por el presunto homicidio del periodista Hugo Bustíos seguida contra el congresista Daniel Urresti (Podemos), el también excandidato presidencial manifestó que no sabía que habían periodistas en Huanta (Ayacucho) cuando operaba en la base militar de Castrompampa en 1988.

“En ese momento no lo sabía (que habían periodistas) en la zona. No era parte de mi labor (investigar a periodistas). Yo no sabía que habían periodistas en Huanta, ahí yo nunca conocí a un periodista. Era un pueblo pequeño. No sabía que habían periodistas. Había una o dos radios en donde pasaban solamente música o huaynos, no recuerdo”, sostuvo el parlamentario en la diligencia.

DECLARACIONES INVEROSÍMILES

Al respecto, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, dijo a Perú21 que estas declaraciones son “inverosímiles” dado que en la época en que operaba en Ayacucho, Urresti tenía tenía un cargo de inteligencia en el Ejército.

“Me parece que es inverosímil que Urresti, siendo un S2 de Inteligencia, es decir, era encargado de la sección de Inteligencia de un batallón de Infantería, que no es poca cosa, haga una afirmación así. Simplemente ha definido una estrategia de defensa en la que busca desmarcarse del caso. Si dice que nunca conoció a una persona, lo lógico es que no debía matarla. Ese podría ser ese razonamiento”, indicó Rivera a este diario.

Asimismo, Rivera sostuvo que la actividad de Bustíos en Huanta venía de tiempo atrás dado que era uno de los corresponsales de la revista Caretas y en ese entonces, tenía una trayectoria conocida. “Además, como ha declarado la esposa del periodista, tenía un programa de radio”, acotó Rivera.

“Resulta simplemente increíble que alguien de Inteligencia no se haya dado cuenta de que había un periodista a dos cuadras de su cuartel”, comentó.

“(Urresti) quiere reducir al máximo la capacidad del interrogatorio, tanto de la Fiscalía como de la parte civil porque dirá que no conocía a Bustíos y va a pretender ahorrar en dar algún detalle. A la larga, será un boomerang para Urresti porque las condiciones personales de Bustíos son una evidencia categórica que era periodista e informaba sobre los crímenes que ocurrían perpetrados por Sendero y las Fuerzas Armadas.

PROCESO SE SUSPENDE HASTA EL JUEVES

La audiencia a cargo de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria especializada en Crimen Organizada fue suspendida luego de una hora de interrogatorio a cargo del fiscal Luis Pinto. La sesión continuará este jueves a las 10:30 a.m.

La fiscalía pide 25 años de prisión contra Urresti por este caso. Se trata del segundo juicio oral al que está siendo sometido por el asesinato de Hugo Bustíos.

El 5 de octubre del 2018, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional lo absolvió al considerar que no había fundamentos para acreditar su responsabilidad por el asesinato.

No obstante, en abril del 2019, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el fallo que absolvía a Urresti y ordenó un nuevo juicio luego de señalar que los magistrados que desestimaron la acusación no valoraron adecuadamente las pruebas testimoniales y documentales.

