Víctor Andrés García Belaunde: "PPK debe renunciar, no tiene ánimo de gobernar"

Para Víctor Andrés García Belaunde , integrante de la comisión Lava Jato , el presidente debe renunciar porque es lo mejor para el país. Si no lo hace, los hechos que irán apareciendo obligarán al Congreso a vacarlo.

El presidente declaró ayer que la extrema izquierda lo quiere vacar.

Está fuera de foco. El presidente cree que está en el limbo, que está viviendo una fantasía. No se trata de extrema izquierda o derecha, sino de temas de moral y ética pública.

¿Usted apoyaría la nueva vacancia?

No, creo que PPK debería reflexionar sobre sus responsabilidades, su total falta de liderazgo y por iniciativa propia dar un paso al costado. Él se merece una vacancia, pero el Perú no se merece un desgobierno. Con la vacancia perdemos todos, con su renuncia solo él. Sin embargo, todos los días aparece mayor información que la que tenemos hoy día. Si esto sigue así, no quedará otra alternativa que la vacancia. Nos veremos obligados a vacarlo. El 82% de la población que rechaza a Kuczynski no es de extrema izquierda.

Vayamos a los hechos, después de nueve meses de trabajo en la comisión Lava Jato, ¿cuál es la hipótesis que maneja usted como integrante?

Compañías constructoras buscaron hacer negocio, plata, vendiéndoles proyectos a los gobiernos. Con Belaunde también ocurrió, pero él conocía muy bien el Perú y no se le ocurría hacer algo que no fuera estrictamente prioritario y necesario. Acá los constructores vendieron proyectos al gobierno peruano con el impulso del presidente Lula, quien tenía mucho que ver con las empresas brasileñas. Le tocaron la puerta a Toledo diciéndole que era importante una carretera de integración con Brasil que ya existía, Belaunde la hizo carrozable y con puentes que Odebrecht no utilizó. El sustento es que Brasil llegaría al Pacífico. Odebrecht hace todo, incluido el proyecto. Por eso luego el SNIP desaparece, estorbaba, y la Interoceánica se aprueba en 18 minutos, con la gente afuera esperando la firma del documento mientras este se aprobaba en otro salón de Palacio de Gobierno.

¿Toledo no es el único que está en este juego, verdad?

Él no pudo hacer nada solo. Necesitó ministros y funcionarios que apoyen la idea. Probablemente Toledo estuvo bien asesorado por Maiman. La coima de Toledo es la más grande de todas. Pidió 35 millones, le dieron 20, tenía un gran asesor, Maiman. Al resto de funcionarios se les ha dado coimas relativamente pequeñas para el volumen de la obra, como con Rutas de Lima o Línea Amarilla.

¿La participación de PPK, quien era ministro de Economía y luego premier, es clara?

Bueno, Proinversión aprobó el proyecto y dependía de Economía, el ministro fue PPK y luego Fernando Zavala, que tiene mucho que decir sobre esto. Sin Proinversión, hubiera sido muy complicado avanzar. Recordemos que Luis Carranza, viceministro de Economía con PPK, renuncia porque se eliminó el SNIP para la Interoceánica. Hay gente que se dio cuenta de que había un impulso desmedido de Toledo y su ministro de Economía.

La responsabilidad de Toledo es clara, las cuentas de Maiman, etc. ¿Cuál es la participación de PPK y Zavala? ¿Hay zonas grises o evidencias contundentes?

El gris está desapareciendo y se vuelve bastante claro todo.

PPK dijo que se desvinculó de Westfield, creándose una muralla.

Kuczynski ha participado en la mayoría de proyectos del Perú, directa o indirectamente. En la Interoceánica, a través de Westfield con asesorías. Lo nombran ministro en febrero de 2004 y en marzo ya estaba firmando convenio con Odebrecht vía Westfield. Sepúlveda aparece un año después.

¿Qué firma? ¿Olmos?

Asesorías que no conocemos. De acuerdo con la información que manejamos, Kuczynski vendía imagen, contactos, al ser ministro de Estado. El operativo, el monaguillo era Sepúlveda. Él llega al Banco de Crédito, a la CAF y nadie lo conoce, le abren las puertas porque va en nombre de PPK, eso es evidente. Hay reuniones, viajes, Sepúlveda viene cada 15 días, tenía oficina en el mismo edificio de Odebrecht, adonde iba PPK.

¿PPK también tenía oficina en el edificio de Odebrecht?

Parece que sí. Aún no encontramos las licencias municipales, pero los testigos sostienen que PPK despachaba ahí. Igual que en las oficinas de First Capital en Miami. Hay demasiadas vinculaciones. ¿Por qué el BCP, la CAF contratan a Westfield? ¿Por Sepúlveda? No pues, es imposible. Es por PPK. Sepúlveda es un don nadie en Perú. Iba muchísimo a la PCM cuando PPK era premier. También iba donde Zavala cuando fue ministro de Economía. Él tiene mucho que responder.

¿Qué tiene que responder Zavala?

Será citado a la comisión. No puedo adelantar opinión. Pero él continuó con la labor de Kuczynski. Tiene que responder por las adendas y por sus vinculaciones con Westfield. Pero lo dejo ahí.

¿Les falta información aún?

Alguna información de la Sunat sobre declaraciones juradas, de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre algunas informaciones bancarias, estas 140 operaciones que se publicaron. Todo lo que venga va a comprometer más a PPK.

¿Kuczynski está al 90% comprometido, al 100%?

Al 90% sí. Ha estado en todo. Para mí lo más grave es su participación en el gas. Está en la compañía que pone los tubos, en la que trae el gas.

Ya no estaba en el poder.

Pero lo utilizó para algunas cosas, como cambiar normas. Ejemplo, cómo se cobra el Impuesto a la Renta, poniendo el mismo valor al etano y al metano, el diseño de cobrar con la factura electrónica, la entrega de un lote casi a dedo a los operadores. Fue director de Cálidda. Esta pasa un tubo por el aeropuerto que nunca debió hacerlo. A LAP le demoró la construcción de la pista y PPK fue director de LAP. Son informaciones aisladas, hay que armar el rompecabezas para saber qué pasó.

Pero el presidente ha dicho que la denuncia de un pago de la empresa de gas Ternium fue declarado y ocurrió en 2007, cuando no era ministro.

Eso es parte de la investigación. Lo cierto es que estuvo en ambos lados del mostrador y que benefició a Techin y cuando dejó el gobierno, trabajó para ellos. Es un tema moral y ético. Da normas y beneficios para el gas y cuando deja el poder, se integra a esas empresas.

Rosa Bartra, presidenta de la comisión, pidió que PPK levante su secreto bancario y tributario en el exterior.

Es pertinente y necesario. Muchos pagos vienen de fuera. Varias consultorías se hicieron en Perú. Vemos que PPK giró facturas por US$200 mil de puño y letra. No tenía computadora. Las facturas están registradas, pero no todas declaradas. Una posibilidad es que haya evadido impuestos. PPK tiene muchos contactos en EE.UU. además de bienes y oficinas. Hay que saber qué era Westfield, First Capital, Latin American Invest.

¿Se presentará el presidente ante la comisión?

Tiene que cumplir su palabra, demorará un poco porque debe estar elaborando su estrategia. Su esposa será citada porque ella fue una suerte de ‘management’ de Westfield también. Lo dice el Diario Financiero de Chile en 2007. Quienes le ordenaban las cuentas y hacían el trabajo de campo eran su esposa y Sepúlveda.

El presidente declaró también que irá luego de que Jorge Barata testimonie.

En teoría está bien, es su derecho. Pero el procurador fija una cifra arbitraria de reparación civil a Odebrecht, más de S/3,000 millones, es una táctica del gobierno para que Barata no hable.

El mandatario sostuvo que el procurador actuó por la libre.

Eso no lo cree nadie porque depende directamente del ministro de Justicia y del premier. Además, sacaron a Julia Príncipe y Katherine Ampuero porque no eran serviles para poner a alguien obsecuente. Eso es como la muralla y Sepúlveda, no lo cree nadie. PPK desmiente al procurador para que escuche Barata, le está hablando a este. Es parte de una estrategia del gobierno para que Barata no hable o deje de ser colaborador eficaz. Si exculpa a PPK, irá con mayor tranquilidad a la comisión.

Kuczynski dijo que las veces que fue Barata al MEF en 2004 y 2005 era como integrante de una delegación, que no hablaron de Odebrecht.

Ah sí. ¿Cómo un ministro recibe a un funcionario tan importante como Barata, representante de la empresa más grande de construcción en el Perú, y no hablan de obras? ¿Y de qué conversaron, de fútbol? No pues. Nadie lo cree, una vez más, Kuczynski miente. Ha llegado al delirio de la mentira, se ha convertido en un mitómano. Se cree sus propias mentiras.

¿Van a interrogar a Jorge Barata?

Quisiéramos, habría que viajar, pero no tenemos certeza de que nos reciba.

¿Qué le preguntaría?

¿Cómo hizo para introducirse en la sociedad peruana casi como un virrey? ¿Cómo convenció a tanta gente de hacer las obras con su empresa? ¿Cómo hizo para caer tan bien a las altas esferas de los gobiernos cuando no era un hombre particularmente simpático, agradable? ¿Cómo hizo para prostituir al país? Luego se sintió parte de la sociedad peruana, compró vivienda, hizo negocios. Se sintió un triunfador, casi el poder detrás del trono.

¿Podrá absolver el presidente su participación en la Interoceánica?

Muy difícil. Le faltan tres años de gobierno y hay demasiadas evidencias. No creo que pueda sortearlas.

¿Quienes fraguaron la Interoceánica fueron básicamente el premier y el ministro de Economía de la época?

Claro, Proinversión era un anexo del MEF. Tenía funcionarios mediocres y corruptos. Detrás había la decisión política de darle las obras a Odebrecht.

¿Las faltas de Alan García, Ollanta Humala y Susana Villarán son tan claras como las de Toledo y PPK?

Susana Villarán está bien complicada, entregó Rutas de Lima a cambio de una propina de 4% anual. Línea Amarilla la entrega por 10 años más a cambio del 7% para la municipalidad. Además, funcionarios suyos recibieron coimas y ella no sabe nada. Difícil, ¿no? Sí sabía de la carísima campaña de la revocatoria. Los viceministros de García recibieron coimas. Pero no hay vinculación directa de Odebrecht con García hasta ahora. Lo de Humala sí es claro, está la declaración de Barata, los gastos de campaña y las agendas de Nadine.

¿La comisión Lava Jato busca vacar al presidente?

No, los hechos lo complican. Por eso creo que PPK debe renunciar. Es un gobierno que está al garete, parado. No se sabe quién está al timón. El Perú crece por debajo del promedio de América Latina, lo hacía por encima. PPK no tiene ánimo de gobernar. Ha perdido credibilidad. Dada su edad, su salud y el esfuerzo que requiere para tomar riendas, debe salir.

¿Cómo renuncia?

Tiene una excusa estupenda, la salud y la edad. No sé si está enfermo, aparentemente no. Pero puede plantear esto para salir elegantemente. Está en una encrucijada.

¿Su partido apoyará el nuevo pedido de vacancia?

No lo hemos discutido. Luego de la moción de vacancia anterior, quedamos en que sería un voto de conciencia. La moción del Frente Amplio para incrementar su radicalismo a partir del indulto no es motivo para una vacancia. Nuevo Perú está tratando de curarse en salud. Si no se hubiesen retirado, tendríamos como presidente a Martín Vizcarra.

Si lo vacaran, ¿quién asumiría? Los vicepresidentes se negaron.

A Velasco lo sucedió Morales Bermúdez y no pasó nada. Paniagua subió cuando se fue Fujimori, el país siguió caminando. No bajó la bolsa, nadie protestó. El Perú no es Westfield, una empresa unipersonal. Los vicepresidentes fueron elegidos por mandato popular y constitucional, no pueden incumplirlo. Además, el Congreso no aceptará su renuncia porque no tienen ningún impedimento. No veo solución para PPK. Estamos pendientes de lo que diga Barata y qué pasa en Brasil con Odebrecht. PPK está en la cuerda floja.

"FUJIMORI ESTUVO DETRÁS DEL TELÉFONO SIEMPRE"



Para usted, ¿el indulto fue una negociación?

Total, y tengo detalles de cómo se negoció que no puedo revelar. Se sabe que Fujimori estuvo detrás del teléfono siempre y había un mensajero que iba y venía de la calle Choquehuanca a Barbadillo. Se dice que PPK estaba dispuesto a renunciar el día anterior. Pero cuando confirma que tenía diez votos, cambia de posición en el consejo de ministros y dice que no renuncia. Lo pueden ratificar los ministros. Dicho esto, en mi opinión, el indulto es una facultad presidencial. Es una medida para hacer lo que está prohibido y es herencia de las monarquías. La Corte IDH no puede enmendarle la plana.

DATOS



- Víctor Andrés García Belaunde es abogado y político. Fue presidente de Acción Popular entre 2004 y 2009. Además, fue diputado en varios periodos.



- Es sobrino del ex presidente Fernando Belaunde Terry. Fue miembro de la comisión del Congreso que investigó la red del empresario Rodolfo Orellana.