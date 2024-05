El Gobierno, en un hecho que está pasando desapercibido, propuso a un abogado para dirigir, por siete años, la Contraloría General de la República. Pero, ¿Pedro Cartolín Pastor es el idóneo para tomar este cargo? Jaime de Althaus tiene una opinión distinta a la del Ejecutivo.





¿Pedro Cartolín tiene el perfil adecuado para presidir la Contraloría?

No lo conozco, sé que fue candidato a la Defensoría, pero he recogido opiniones y me dicen que no tiene las competencias para un cargo tan importante como el de contralor general. No daría la talla o no tendría las competencias para esta función. El Colegio de Ingenieros ha mandado el nombre de otra persona a la presidenta de la República. Entonces se tendría que abrir la baraja para buscar candidatos con el perfil necesario.









Después de los informes de Contraloría algunas obras se paralizan porque los funcionarios no quieren mover un dedo alrededor de una obra observada por la Contraloría. ¿Cuál debería ser el papel a seguir de la Contraloría en una nueva gestión?

La Contraloría supone un incentivo perverso porque si alguien no hace nada ni toma decisiones no le pasa nada. Pero si alguien hace algo corre el riesgo de una sanción o una denuncia penal. El último absurdo ha sido el caso del expresidente de Petroperú que acababa de ser designado. Carlos Linares es un funcionario de carrera sin ninguna clase de denuncia, un hombre serio y competente, y fue inhabilitado por la Contraloría por un año por un supuesto mal manejo de la caja chica cuando él estaba en Cofide. Un absurdo. Eso hace que nadie quiera ocupar un puesto público de alto nivel. Hay un incentivo perverso. El que toma decisiones termina siendo castigado. Por eso los funcionarios no firman y prefieren ir a arbitraje, por eso las obras se paralizan. El Estado está paralizado por culpa de la Contraloría. Tiene que cambiar de paradigma. Como vivimos bajo la cultura de la sospecha se crea un montón de normas para prevenir que no haya malos manejos, pero son tantas que cualquiera que hace algo termina infringiendo alguna de ellas. Se debe hacer auditoría de desempeño, que vigile que las instituciones cumplan su labor y premiar por actuar, no por no actuar.





¿La Contraloría tiene que cambiar su forma de trabajo?

La Contraloría debería cambiar de enfoque. No premiar por cumplir todas las normas. Se debe enfocar en el cumplimiento de las metas. Deben fiscalizar resultados. Los honestos no actúan por temor a ser sancionados, pero los vivos e inescrupulosos ellos siempre buscan la manera de burlar las normas; por eso la Contraloría suma todos los años más de 20 mil millones de soles en corrupción, pero entonces para qué está la Contraloría. ¿Es una confesión de parte de que es inútil?





Pedro Cartolín es un abogado de 60 años. Ha sido juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y juez supremo provisional en la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, entre otros cargos.

En marzo de 2023, Cartolín fue propuesto por las bancadas de Somos Perú y Podemos Perú como candidato a Defensor del Pueblo.