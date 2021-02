Adriana Tudela es abogada y ha trabajado como asesora del Parlamento al que ahora postula con el Nº 5 de Avanza País. En Tribuna Electoral expuso sus principales propuestas enmarcadas en un reforma política.

Ud. ha trabajado como asesora en el Congreso, ¿qué la impulsa a postular ahora a una curul?

He visto de cerca todo el proceso que nos ha llevado a esta crisis política y cómo se han dedicado (los políticos) a pelear entre ellos utilizando nuestras instituciones como mero instrumento para concentrar poder en beneficio propio. Desde 2016 ha habido un debilitamiento progresivo y acelerado de nuestras instituciones y hoy vemos que hay una amenaza populista, demagógica y el estatismo también está a la vuelta de la esquina.

¿Qué modificaría en el Parlamento para evitar, por ejemplo, que las denuncias constitucionales contra congresistas se dilaten por el accionar obstruccionista de algunas bancadas?

Yo planteo varios cambios a nuestro sistema electoral que buscan precisamente mejorar la calidad de nuestros políticos. El primero es el voto voluntario. Los partidos ahora no tienen que esforzarse mucho por captar el voto de los ciudadanos y eso se traduce en partidos débiles. En segundo lugar, reorganizar los distritos electorales para que sean más pequeños y que cada uno tenga un representante en el Congreso, así los ciudadanos pueden exigir rendición de cuentas, y, por último, la renovación a mitad del período para darle herramientas al ciudadano para evaluar el trabajo del congresista. También propongo el 2x1 regulatorio, pensado en los emprendedores y Mypes, que busca que por cada nueva regulación que se emita en el Estado se eliminen dos que ya estén vigentes.

Muchos legisladores ingresan por un partido y en el camino van desertando y forman otras bancadas. En su opinión, ¿la curul le pertenece a la agrupación o al congresista?

No, yo creo que la curul le pertenece al congresista. Lo que no puede ocurrir es que se formen nuevas bancadas una vez que ha sido electo el Congreso porque estamos generando incentivos incorrectos que nos llevan a tener Parlamentos muy fraccionados. Un congresista tiene la facultad de renunciar a su bancada si hay diferencias irreconciliables y mantenerse independiente o unirse a otra, pero no se pueden crear nuevas bancadas.

