Pedro Morales Miranda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional. Ha trabajado como asesor de la Comisión de Constitución del Congreso de la República y hoy postula a una curul parlamentaria por Acción Popular. Lo hace con el Nº 5 por la región Lima. En Tribuna Electoral nos dio a conocer sus propuestas:

¿En qué materias centrará su trabajo de ser elegido congresista?

Nosotros hemos partido en dos ejes nuestra propuesta. La primera es la defensa de usuarios y consumidores. Hemos visto que la educación, vivienda, salud, sobre todo los servicios básicos, se han convertido en un negocio y el Estado no hace nada. Por eso planteamos la creación de un organismo constitucionalmente autónomo que defienda los derechos de los usuarios y los consumidores.

¿Cuál es la segunda parte de su plataforma?

Lo segundo es una reforma política y constitucional que tiene que ver con el voto facultativo para mejorar la calidad del voto, la revocatoria de congresistas para empoderar al ciudadano y una reforma constitucional que defina los vacíos constitucionales que hay en la relación entre Ejecutivo y Legislativo y que nos ha llevado a la situación que hoy tenemos. Luego está la reforma constitucional sobre el capítulo económico (...). Creemos en un rol subsidiario del Estado, en una economía social de mercado, en la libre competencia pero con empresas responsables y un Estado responsable y regulador.

¿El plan de gobierno de AP tiene un rol interventor con tufillo estatista? Lo han comparado con el de Verónika Mendoza...

No, eso está alejado de la realidad. AP tiene una ideología y doctrina, es un partido de centro y cree en la economía social de mercado, en la libertad de empresa primero y segundo en un Estado fuerte, regulador que no tiene que ser intervencionista, menos estatista, para nada. Creemos en la libertad de empresa, pero una empresa responsable que respete al medio ambiente, a los trabajadores, que pague sus impuestos y un Estado que regule y no permita el abuso de las grandes empresas.

¿Cuál es su opinión de la actual bancada? ¿Fue un error votar por la vacancia y que Manuel Merino asuma la Presidencia?

No hubo una buena lectura en el momento. Si yo hubiera estado en los zapatos del señor Merino, habría renunciado a la Mesa Directiva para que democráticamente se elija a una nueva mesa de consenso que lleve finalmente al presidente transitorio.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Morales candidato al Congreso por Acción Popular #5