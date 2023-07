Aparecen las primeras piedras en el camino para concretar una posible coalición ‘fujicerronista’ con miras a la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República. El vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, aseguró ayer que solo podrían ir en una alianza con Perú Libre si el partido del lápiz acepta ocupar la segunda o tercera vicepresidencia porque su partido —dijo— “de ninguna manera podría respaldar una Mesa Directiva cuya presidencia recaiga en Perú Libre”.

¿Por qué? Porque, explicó Torres, “lo peor que puede suceder es que la Mesa Directiva termine en manos de la izquierda”.

El excongresista señaló —en entrevista con RPP— que en estos momentos lo que busca Fuerza Popular es concretar una lista con el llamado Bloque Democrático, o sea con las otras bancadas de centro y de derecha: Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Somos Perú.

Haciendo cálculos preliminares, una lista producto de esa suerte de pacto multipartidario sumaría 57 votos: 23 de Fuerza Popular, 9 de Renovación Popular, 9 de Avanza País, 11 de Alianza para el Progreso y 5 de Somos Perú.

Esa cantidad de votos, sin embargo, aún sería insuficiente para que el llamado Bloque Democrático se haga de la ansiada Mesa Directiva (MD) que se elegirá el 26 de este mes.

Torres añadió que están trabajando para obtener los “votos suficientes” y asegurar la victoria, y por eso dejó abierta la posibilidad de incorporar a otras bancadas de izquierda en la eventualidad de que Perú Libre no participe con el bloque.

“Eso esperamos, digamos que los haya (los votos), si no los hay, y en ese ánimo de ir hacia una Mesa que esté dirigida, liderada, por alguien de centro, centro-derecha, en el camino podemos sumar a alguien de izquierda, pero no a la presidencia ni a la primera vicepresidencia”, subrayó.

NO A LA PRESIDENCIA

En cuanto a la posibilidad de que Perú Libre postule a la segunda o tercera vicepresidencia, el vocero naranja insistió en que “no se descarta”, pero bajo sus condiciones. “No creo que debiéramos descartarlo, pero sí creo que debemos apuntar a que la mayoría y la dirección de esa Mesa se mantenga en el Bloque Democrático; creo que debemos hacer todos los esfuerzos posibles”, sostuvo.

Los coqueteos entre Fuerza Popular y las bancadas de izquierda, como Perú Libre, para consumar una probable alianza, comenzaron hace más de una semana.

El 25 de junio último, el congresista Hernando Guerra García elogió —en entrevista con Perú21— a Waldemar Cerrón, hermano del dueño de Perú Libre Vladimir Cerrón y ahora candidato de la bancada del lápiz a la Mesa Directiva. En esa ocasión, el parlamentario fujimorista dijo que su colega perulibrista era una persona a la que “respeta mucho”. “Hemos tenido una relación cordial, es una persona educada”, comentó.

BLOQUE MAGISTERIAL

Pero lo dicho ayer por Miguel Torres habría provocado fisuras en esta alianza no nata. El vocero de la bancada Perú Libre, Flavio Cruz, aseguró a Perú21 que no le sorprenden las condiciones que pretende imponer el vocero de Fuerza Popular. “Vamos en el mismo sentido. Nosotros tampoco respaldaríamos que ellos vayan a la presidencia. Con esta declaración, la cual saludamos, ha quedado descartada la versión de que se construía una alianza ‘fujicerronista’”, manifestó.

Añadió que, a estas alturas, su agrupación ha iniciado conversaciones con las seis bancadas restantes y los no agrupados —quienes no son parte del Bloque Democrático—. Todos juntos, según él, podrían “matemáticamente” ganar la Mesa, pues suman 73 votos: No agrupados (10), Perú Bicentenario (6), Podemos Perú (8), Cambio Democrático-JPP (10), Perú Libre (15), Acción Popular (14) y Bloque Magisterial (10). Sus cálculos, empero, no son realistas, pues varios parlamentarios de dichas tiendas no apoyarían la opción izquierdista.

Mientras tanto, Fuerza Popular ya tendría un ‘plan B’ bajo el brazo para sumar votos de la izquierda. Desde hace dos semanas, dos congresistas naranjas se han acercado al congresista Édgar Tello del Bloque Magisterial, quien confirmó a Perú21 el acercamiento, pero aclaró que se trata de diálogos no oficiales. Pese a todo, reveló que uno de los requisitos para sumarse eventualmente a la coalición de centro y derecha sería que se le dé a su grupo la presidencia de las comisiones de Presupuesto y Educación. ¿Lo logrará? Faltando más de dos semanas, todo puede pasar.

SABÍA QUE

-Nano Guerra García, de FP, también tuvo elogios hacia los congresistas Guido Bellido y José María Balcázar, de Perú Bicentenario.

-A Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático-JPP, y Álex Paredes, del Bloque Magisterial, Guerra García también los consideró congresistas dialogantes.v

-Perú Libre decidirá el viernes 21 con qué bancadas irá ven alianza.

-“Estamos dispuestos a conversar con todas las bancadas, y buscar un consenso, como ya lo hacemos”, señaló el congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello.

-“Por el momento, soy precandidato a la Mesa Directiva, pero eso puede cambiar. Todo está en cambio”, dijo el congresista de Perú Libre y candidato a la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón.

