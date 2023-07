Margot Palacios, de Perú Libre, no ve posible una alianza con las fuerzas de derecha en las próximas elecciones para la Mesa Directiva.

¿Hubo unanimidad en la elección de Waldemar Cerrón como su candidato a la Mesa Directiva del Congreso?

Eso lo decidimos en la bancada de Perú Libre ya hace unas semanas, el jueves hemos trasladado esta decisión a la Asamblea Nacional. Y sí, fue una decisión mayoritaria el que Waldemar sea el que nos represente como candidato en una eventual integración de una Mesa Directiva.

¿Irá como cabeza de una lista solo con miembros de su bancada o podría será parte de una mesa multipartidaria?

Eso se va a dar según el consenso, al diálogo que se pueda lograr con las distintas bancadas. No se ha determinado si la lista será exclusivamente de Perú Libre, si presidiremos la mesa o si formaremos parte de una vicepresidencia.

¿Una posible fórmula podría integrar a representantes del denominado Bloque Democrático, a partidos de derecha como Avanza País, Fuerza Popular o Alianza para el Progreso?

Es un tema que no se ha decidido. Se debatirá en la asamblea del próximo 21 de julio. En la reunión del jueves se concretó la participación en la elección de nuestro candidato Waldemar Cerrón.

Un candidato que, precisamente, ha recibido elogiosos comentarios de estas bancadas de derecha.

No nos sorprende esos comentarios hacia Waldemar. Pero tampoco porque se halague a alguien se puede decir que hay algo concreto. Lo que puedo señalar es que se está obligando a querer decir que hay una alianza. Se está especulando mucho. No habrá nada concreto hasta que veamos la lista con las firmas de cada uno de los que van a postular a la Mesa Directiva.

Más allá de lo que acuerde la asamblea, ¿estaría de acuerdo con una mesa que agrupe a los partidos del llamado Bloque Democrático?

Para mí no sería lo adecuado integrar la mesa con miembros de la derecha o la ultraderecha. Sí necesitamos un amplio diálogo con otras bancadas y sé que se va a lograr ese espacio. En este caso, debe ser con aquellas que no estén blindando a este gobierno que ha cometido abusos en contra de un pueblo que se movilizaba y utilizó armas para reprimirlos.

“Sí, se corre un riesgo de tener un presidente de izquierda en el Congreso ”

Más allá de las diferencias el vocero alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, es de la opinión de formar una mesa de consenso.

¿Cómo toma Fuerza Popular la candidatura de Waldemar Cerrón, de Perú Libre, a la Mesa Directiva?

Más allá de las discrepancias que se pueda tener, Perú Libre ha elegido democráticamente a su candidato. Y eso es algo importante.

Varios congresistas de derecha, incluido los de su partido, se han referido bien a Cerrón. ¿Hay interés de integrar a Perú Libre a una lista?

No hay conversación alguna con nadie hasta ahora. Sin embargo, lo que dicen mis colegas sobre Waldemar es cierto. Se trata de una persona que siempre ha buscado consensos. Más allá de lo individual, Perú Libre ha mantenido discrepancias en muchos temas fundamentales, uno de ellos, la ‘Ley Mordaza’. Él forma parte de un partido que ha tratado de cerrarle la puerta o ponerle candados a la libertad de expresión. Eso es algo que se tendrá que considerar si es que eventualmente se formaliza una reunión con esa bancada.

Margot Palacios no considera adecuado formar una mesa con bancadas de “derecha o ultraderecha”.

Lo que pueda decir la señora Palacios, que la verdad poco o nada ha hecho en el Congreso, me va o me viene. No sé si ella representa la voz de su bancada. Sí tengo claro que hay muchas discrepancias en temas fundamentales que han sido materia de discusión en el Pleno. Pero no veo que esto sea un inconveniente para unas negociaciones.

Se necesitará consenso para obtener la Mesa Directiva. ¿Estarían dispuestos a negociar por una mesa que abarque a bancadas de izquierda?

En el escenario actual, donde el gobierno no tiene una bancada oficialista, lo más salomónico es una mesa de consenso. Formar una mesa de diferentes posturas va a ser beneficioso, no solo para el Congreso sino para el país, que verá que más allá de las diferencias existe voluntad de trabajar. Mal se hace en política cerrarle las puertas al diálogo.

¿Se corre un riesgo si la izquierda llega a ocupar la presidencia del Congreso?

No solo es que hay un riesgo para el Congreso, también para el país. Ya vimos lo que en 17 meses hizo Pedro Castillo con el Perú como presidente de izquierda. Incluso Dina Boluarte sigue representando a la izquierda. Tener, además, a alguien de la izquierda en la presidencia del Congreso no va a generar un balance político.