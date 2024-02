La congresista Susel Paredes, integrante de la bancada Cambio Democrático, utilizó un florido lenguaje para referirse a sus colegas parlamentarios que están a favor de inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La legisladora los calificó de “brutos e idiotas” durante una entrevista.

Luego de que ayer el Comisión Permanente del Congreso decidiera aprobar el informe final que recomienda inhabilitar por diez años a los miembros de la JNJ, Paredes mostró su rechazo a la medida. Según la legisladora, si se destituye a los magistrados, la JNJ no podría continuar funcionando.

“Mira qué brutos e idiotas son los que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. Lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quorum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE”, aseguró en Exitosa.

Asimismo, la exintegrante del Partido Morado señaló que “acá no hay una razón jurídica ni lógica, sino una razón política para inhabilitar a los miembros de la JNJ”.

