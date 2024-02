La continuidad de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ) se decidirá en una votación que se realizará en el próximo Pleno. Esto, debido a que la Comisión Permanente aprobó ayer el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que recomienda acusar a sus siete integrantes constitucionalmente e inhabilitarlos por 10 años de la función pública, por haber presuntamente vulnerado los artículos 156 y 139 de la Constitución, por haber mantenido en el cargo a la magistrada Inés Tello, cuando estaban prohibidos de hacerlo por tener más de 75 años de edad.

El vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, señaló que, tras conocerse el resultado de la votación de ayer, a su criterio, no cree que en el próximo Pleno pueda haber los dos tercios de los votos exigidos —66 votos de los 100 congresistas habilitados para tomar una decisión en esa jornada— para inhabilitar a los siete miembros. Para Vásquez, solo habría votos para inhabilitar a uno de los siete.

“La aritmética no cambia”, explicó Vásquez, refiriéndose a que en la votación de ayer, en la Comisión Permanente, solo se alcanzó la tendencia de los dos tercios de los votos en el caso de la expresidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, cuya recomendación se aprobó con 21 votos de los 30 legisladores participantes. Cabe precisar que las votaciones se hicieron por separado.

Esto sirvió para medir la tendencia que se podría repetir en la siguiente votación en el Pleno.

Perú21 pudo conocer que, hasta el momento, solo existen 57 votos (ver recuadro) asegurados para la inhabilitación. Es decir, faltarían 9 votos para conseguir la remoción de todos.

En esa sesión plenaria, en donde la votación también será miembro por miembro de la JNJ, se necesitarán 51 votos para acusarlos constitucionalmente; y 66 votos, para inhabilitarlos por 10 años de la función pública.

Las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú y Unidad y Diálogo, según fuentes consultadas, votarían a favor del informe final.

En esa votación, se recuerda, según el reglamento del Congreso, al estar excluidos de votar los 30 miembros de la Comisión Permanente, solo pueden hacerlo 100 congresistas de las 12 bancadas.

Proyección de votos para el próximo Pleno.

PELIGRO DEMOCRÁTICO

El abogado de la JNJ, Samuel Abad, dijo que no descarta que puedan presentar una acción de amparo para frenar la próxima votación en el Pleno. Por su parte, el vicepresidente de dicha entidad, Aldo Vásquez, señaló que en caso se consiga remover a los siete integrantes, la institución se quedaría inoperativa porque tres suplentes o accesitarios tienen más de 75 años de edad, y al no poder juramentar a los cargos por su edad, la JNJ no podría sesionar porque se necesitan cinco integrantes para que haya quorum en sus sesiones importantes.

Según Vásquez, el Congreso, con ese acto, estaría atentando contra la democracia.

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, explicó que lo señalado por Vásquez no es correcto porque, según el artículo 26 de la Ley Orgánica de la JNJ solo se necesitan cuatro miembros y no cinco para que haya quorum.

“HUBO INFRACCIÓN”

El informe de 51 páginas, votado ayer, encuentra presunta responsabilidad, por separado, en los siete integrantes de la JNJ —Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello— por haber permitido mantener en el cargo, desde el año 2020 hasta la actualidad, a Tello, pese a que tiene más de 75 años de edad, cuando el artículo 156 de la Carta Magna lo prohíbe.

Según el documento, los integrantes habrían realizado una interpretación del referido artículo 156, a su conveniencia, porque pidieron un informe a Servir para que emita una opinión sobre si Tello podía continuar en el cargo, pese tener más de 75 años, en vez de solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC).

Abad explicó que Servir sí podía emitir una opinión sobre el caso Tello porque el TC realiza la interpretación de la Constitución, pero en última instancia.

Incluso, en un momento, Abad señaló que cuando Tello fue designada, contó con el visto bueno del entonces presidente del TC, Ernesto Blume, que era parte del comité de selección de los miembros de la JNJ, en el año 2020.

En entrevista con Perú21TV, Blume replicó que en la designación de Tello siempre quedó claro que ella podía acceder al cargo, porque al momento de su elección contaba con 74 años, pero precisó que siempre quedó claro también que cuando cumpliera 75 años “automáticamente” ya no podía continuar en la JNJ.

“Su caballito de batalla es decir que yo dije que Inés Tello podía continuar y no tienen razón. No hay nada que discutir, la JNJ cometió una infracción a la Constitución. Acá ha habido una suerte de usurpación de funciones de Servir que se ha atribuido la calidad de TC. Los miembros de la JNJ, en vez de reconocer su error, se creen intocables”, concluyó Blume.

SABÍA QUE

-Así fue la votación de ayer: Tumialán (21 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones), Vásquez (18 a favor, 7 en contra y una abstención, Ávila (18 a favor, 4 en contra, y 2 abstenciones), De la Haza (20 a favor, 7 en contra y cero abstenciones), Zavala (19 a favor, 6 en contra y cero abstenciones), Thornberry (19 a favor, 6 en contra y cero abstenciones), y Tello (19 a favor, seis en contra y cero abstenciones) .

-Acción Popular y Somos Perú, con sus votos, fueron decisivos.

-“En caso nos inhabiliten, hay tres suplentes que tienen más de 75 años, y con cuatro no habría quorum”, señaló el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez.

-“El informe final se podría votar en el Pleno de este viernes 1 o la próxima semana”, señaló el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga.





VIDEO RECOMENDADO