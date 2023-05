El intento de balcanizar o dividir el territorio de Puno de nuestro país y crear la llamada ‘Nación Aimara’, que sería parte del plan separatista del proyecto Runasur del expresidente de Bolivia, Evo Morales, no ha cesado.

El gobernador regional de Puno, Germán Alejo, aseguró a Perú21 que en setiembre próximo se realizaría el ‘I encuentro internacional de víctimas del genocidio de Dina Boluarte’, que contará con la participación del expresidente boliviano mediante una pantalla gigante a través del Zoom, pues no puede ingresar al país debido a que pesa sobre él una orden de impedimento tras ser denunciado por atentado contra la seguridad nacional por el llamado ‘caso Runasur’.

“El evento de la Runasur se realizará este año sí o sí. Podría ser en septiembre, octubre o noviembre, pero sí o sí será este año”, dijo Alejo, que al parecer poco le importa que en las próximas horas pueda ser citado a declarar de grado o fuerza al despacho del fiscal Efraín Mallea, que lleva adelante las investigaciones del ‘caso Runasur’, en la que él no solo está denunciado, por el delito de atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, sino también Evo Morales y el presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Para Alejo, lo que busca la Fiscalía de Puno con la investigación que se le sigue junto a Morales y Cerrón es acusarlos de ser los responsables de las protestas ocurridas en dicha región. “Quieren buscar responsables donde no hay. La señora Dina Boluarte quiere evadir su responsabilidad y presiona a instituciones que son autónomas. La Fiscalía es una institución autónoma, ¿no? Es una persecución política para buscar sentenciados”, dijo.

No hay que olvidar que las organizaciones sociales de Puno, entre ellas la Fenatep-Movadef, han anunciado la tercera ‘Toma de Lima’ para el próximo 19 de julio. Por eso, no hay que descartar que el evento de la Runasur pueda realizarse antes de esa fecha, para azuzar a que la población viaje a la capital con el objetivo de conseguir la renuncia de Dina Boluarte.

Alejo no descartó a este medio que el evento pueda ser antes de setiembre, pero negó ser parte de la organización de las protestas y de la tercera ‘Toma de Lima’.

EN EL TITICACA

¿Dónde se realizará el primer evento de la Runasur en Puno? Alejo señaló que los organizadores aún no han elegido el lugar para que pueda realizarse el evento, aunque no descartó que pueda ser en alguna de las islas que hay en el lago Titicaca, como Taquile o Amantaní. “Tiene que ser cerca del Titicaca”, añadió.

Delegaciones de Chile, Ecuador y Bolivia participarán en el evento que se viene cocinando. El 17 de noviembre pasado, cuando era gobernador de su región, Alejo invitó a Evo Morales a un acto protocolar en Puno donde oficializó su incorporación a Runasur. Alejo dijo que ese día no firmó ningún documento, pero aseguró que su incorporación se estrenará cuando se realice próximamente el encuentro internacional. Allí el pacto con Evo Morales quedará sellado. Por el momento, camina por Puno sin ningún temor.

CONDUCIDO POR LA POLICÍA

¿Por qué Alejo puede ser conducido por policías para que declare, en las próximas horas, en la Fiscalía de Puno? El pasado 23 de abril, Perú21 dio a conocer que el exgobernador debió acercarse al despacho del fiscal Mallea, el día 13, y en la citación se le advertía que si no lo hacía, iba a ser citado en la tercera vez “bajo apercibimiento”, acompañado por un policía. Al no haber asistido en la segunda ocasión, el fiscal Mallea lo citará de grado o fuerza porque ha sido declarado “en rebeldía”.

Alejo dijo a este diario que hasta el momento no se ha dado por enterado de que tenía que ir a declarar al despacho fiscal porque no ha recibido ninguna notificación en el domicilio que figura en su DNI, que está ubicado en el distrito Cojata, provincia de Huancané.

“Si me detienen será un acto arbitrario, porque nunca me notificaron”, apuntó. Sin embargo, no descartó que pueda acercarse a declarar, de voluntad propia, en las próximas horas, para evitar ser detenido o conducido ante la autoridad bajo severas medidas.

SABÍA QUE

-“Si Alejo es citado para declarar de grado o fuerza, será una detención solo para declarar, luego lo tienen que soltar”., dijo el abogado Andy Carrión.

-El 10 de mayo tiene que declarar Evo Morales en la Fiscalía de Puno.

-El actual gobernador de Puno, Richard Hancco, no asistió ayer a un encuentro con el premier.

-Gestión de Hancco solo ha ejecutado el 11% del presupuesto asignado a la región Puno.

-Hancco no ha rechazado los paros y protestas, y su silencio ha sido un apoyo implícito.

Excanciller Luis Gonzales Posada: “Hay que prohibir el evento de Runasur”

El exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, pide al gobierno de Dina Boluarte que prohíba el evento del proyecto separatista Runasur de Evo Morales, que piensa realizar en Puno el exgobernador de esa región, Germán Alejo.

PELIGRO. Gonzales Posada dice que Morales es “maligno”. (Foto: Andina)

¿Qué puede hacer la Cancillería para evitar esta nueva injerencia de Evo Morales en nuestro país?

Es un personaje maligno. Tomó mucha fuerza en el gobierno de Pedro Castillo, donde vino en cuatro oportunidades, y predicó por una asamblea constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. De allí siguió escalando. Hasta que llegó a crear, en Cusco, su partido, el MAS. Y, proyectar lo que llama Runasur, que es la asociación de pueblos aimaras para desarrollarlo en una parte del Perú, y construir una república aimara. Evo Morales ya no es parte de un gobierno, simplemente hay que prohibirle la entrada al Perú. Si ingresa, se le detiene (posee impedimento de ingreso al país). Que la Fiscalia intervenga de oficio, porque el objetivo final de Runasur es que ciertos departamentos del Perú formen parte de una república soberana, y eso no solo es antipatriótico sino inconstitucional. Es un acto casi de traición.

¿Qué debe hacer el gobierno de Dina Boluarte para evitar que este evento de Runasur se realice, pues trataría liberar Puno del Perú y crear una ‘Nación Aimara’?

Prohibirlo, naturalmente. Es una prerrogativa del Estado. Cuando se hace una manifestación, se tiene que tener una autorización del prefecto. Y, en este caso, si es un evento de esta naturaleza, hay que prohibirlo; simplemente no se puede hacer. Y, más que eso, creo que el Gobierno peruano y la Cancillería deben emitir una nota de protesta ante el Gobierno de Bolivia.

Y digo Gobierno de Bolivia porque todos sabemos que quien gobierna no es Arce. Él ha sido ministro de Economía de Evo Morales. Ambos van de la mano en temas como, por ejemplo, encarcelar a la expresidenta Janine Añez. Ellos manejan jueces y fiscales como si fueran una sucursal del Ejecutivo.

Si Morales no asiste a declarar a la Fiscalía el 10 de mayo, sería la segunda vez que no vaya. Abogados como Luis Lamas Puccio, Mario Amoretti y Andy Carrión han señalado que el fiscal podría dictar orden de detención, ¿debería hacerlo?

Evidentemente, hay los mecanismos legales. Si se rebela ante la justicia, no asiste a citaciones de la Fiscalía, una, dos, tres veces, pueden darle una orden de detención de grado o fuerza, y correrlo internacionalmente.

